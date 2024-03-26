«دوائر قصر» في دبي.. إبداعات تتسم بالمرح والشاعرية

المصدر: دبي ـــ البيان

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افتتحت مؤسسة فن جميل، «دوائر قصر»، المعرض الاستقصائي الأول للفنان فيكرام ديفيتشا، المقيم في دبي، والذي يتتبع ممارسته الفنية على مدار عقدٍ من الزمان.

يضم المعرض المقام في مركز جميل للفنون في دبي أعمالاً تركيبية موقعية تتسم بالمرح والشاعرية، وعروضاً فريدة، وصوراً فوتوغرافية، ولوحات مرسومة تتفاعل جميعها مع التاريخ الحضري والمجتمعي لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما يتضمن المعرض تكليفات جديدة، وأعمالاً معارة من متاحف دولية ومجموعات محلية خاصة، بالإضافة إلى أعمال من مجموعة فن جميل.



اهتم ديفيتشا عبر تعاونه طويل الأمد مع العمال والمقاولين وصناع القرار، بالهياكل غير المرئية للتخطيط والبناء والهدم والصيانة التي تشكّل المدن داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وما حولها، في محاولة لتقصي القصص غير المحكية والمتأصلة في الحياة اليومية. وغالباً ما يعمل ديفيتشا مع المواد والمساحة والعمالة المتاحة له، معتمداً على ما يسميه «العمليات المكتشفة»، حيث يضع الفنان نفسه في سياق العمل مستكشفاً كيف يعمل الأفراد في هذه الأنظمة ويختبرونها، ويتجاوزونها أحياناً، لذا يعتبر ديفيتشا المتعاونين في مشاريعه جزءاً محورياً فيها، فهم لا يمثلون ممارسته فحسب، بل يسهمون فنياً فيها أيضاً.



وقالت داون روس، رئيسة قسم المقتنيات في فن جميل، والقيّمة المشاركة في معرض «دوائر قصر»: «يمثل هذا المعرض شهادة على حيوية ممارسات فيكرام ديفيتشا المتجذرة بعمق في البيئة المحلية وفي معالجة القضايا ذات الصلة. فيكرام هو أحد الفنانين الذين تمثلهم مجموعة فن جميل، والتي تضم أكثر من 170 فناناً ومجموعة، كجزء من التزام مؤسسة فن جميل بتوثيق وتقديم أعمال مهمة لفنانين محليين وإقليميين ودوليين. يعتبر ديفيتشا شخصية محبوبة في المجتمع الإبداعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن فخورون للغاية بالعمل مع الفنانين الصاعدين محلياً وعالمياً وتقديم الدعم الهيكلي لتعزيز ظهورهم وانتشارهم».

تجدر الإشارة، إلى أن فيكرام ديفيتشا هو فنان ولد في بيروت ونشأ في مومباي ويقيم في دبي منذ 19 عاماً. حصل ديفيتشا على شهادة الماجستير في الفنون البصرية من جامعة كولومبيا وشارك في برنامج الدراسة المستقلة لمتحف ويتني. عرضت أعماله إقليمياً ودولياً في الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في بينالي البندقية 57، وبينالي الشارقة 13، ومتحف اللوفر أبوظبي، ومركز الفن المعاصر (وارسو)، ومؤسسة إليزابيث للفنون (نيويورك).