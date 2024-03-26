هالة كاظم: هوية المرأة الإبداعية تعزز أدوارها الحياتية

المصدر: دبي – مريم العلي

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أكدت الباحثة والمدربة في مجال الثقافة الحياتية هالة كاظم الأدوار المتنوعة للمرأة، ومن بينها دورها في مجالات الإبداع والثقافة والمثابرة، في إبراز قدرتها وهويتها الإبداعية التي تسهم في صقل أدوارها المجتمعية، وتسهم في التوفيق بين دورها الأساسي أماً ومساعيها الشخصية، مؤكدةً أن الأمومة لا تقف عائقاً أمام طموحاتها، وإنما هي مصدر إلهام يُغذي روح الإبداع.

جاء ذلك في محاضرة تربوية توعوية في المدرسة الأمريكية الدولية، هدفت إلى تعزيز وعي الطلاب بدور المرأة في إنشاء الأسرة والتشجيع على بناء جسور التواصل بين أفراد العائلة، لتسلط كاظم الضوء على أبرز القضايا التي تترك أثراً أساسياً في حياة كل عائلة، مضيفة: إن المرأة الأم تملك كل الحق في عيش جميع مراحل تطور الذات، كما أنها قادرة على التميز بإبداعاتها والعمل على شغفها إذ إن حياتها أماً لا تشكل عائقاً وإنما تكون حافزاً للنجاح.

وأشارت إلى أن دور الأم لا يقتصر على الرعاية، وإنما يمتد ليشمل الإسهام في الثقافة والتنمية.

وأكدت لـ«البيان» أن جلساتها الحوارية والتوعوية مكنتها من حث العديد من النساء على السعي وراء أحلامهن وتحقيق ذاتهن، مشيرة إلى أن العلم والمعرفة لا يعرفان سناً أو حدوداً.