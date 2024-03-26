«فصول من الفن الإسلامي: فصل السجاد».. إبداعات متفردة وكتب قيمة

المصدر: الشارقة – وفاء السويدي

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يسلط معرض «فصول من الفن الإسلامي – فصل السجاد»، في بيت الحكمة بالشارقة، الضوء ولمدة ثلاثة أشهر، على الأهمية الثقافية والتاريخية والتراثية للسجاد والمنسوجات وفن الحياكة في العالم الإسلامي في ضوء مجموعة مختارة من كتب تاريخ الفن العربي والإسلامي التي تضمنتها مكتبة البروفيسور ريتشارد إيتينغهاوزن، وهي مجموعة عناوين نادرة وقيّمة تفضل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإهدائها إلى بيت الحكمة.

مصادر تاريخية

«البيان» التقت الفنانة فاطمة المحمود، مديرة التخطيط الثقافي في بيت الحكمة، للحديث عن المعرض والفرصة التي يوفرها للفنانين للإبداع في مجال حياكة السجاد والمنسوجات، وقالت: «يمثل المعرض بيئة ملهمة ومحفزة للفنانين لاستكشاف وتطوير مهاراتهم وإبداعاتهم في مجال حياكة السجاد والمنسوجات، سواء من خلال الاطلاع على المراجع التاريخية أو التعاون مع الشركات المتخصصة أو عرض أعمالهم الإبداعية والحصول على دعم لتطوير مواهبهم، ويمكن استكشاف تلك الفرص من خلال عدة اتجاهات، منها استخدام المراجع والمصادر الثقافية والتاريخية من خلال عرض العناوين النادرة من مكتبة «إيتنغهاوزن» التي تتناول فن السجاد والمنسوجات، يمكن للفنانين الاطلاع على التقاليد والتاريخ والتقنيات التي تشكلت عبر الزمن في هذا المجال».

وتابعت: «يتيح المعرض للفنانين فرصاً متنوعة في مجال حياكة السجاد والمنسوجات، حيث يمكنهم تعلم الحرف والتقنيات التقليدية المتقنة في صناعة السجاد التقليدي واستلهام أفكارهم منها، ويتيح المعرض أيضاً عرض الأعمال الإبداعية للفنانين والحرفيين المحليين والدوليين، كما يمثل المعرض منصة للفنانين لعرض مواهبهم وابتكاراتهم في مجال الحياكة والتصميم، إضافة إلى أن المعرض يوفر دعماً للمواهب المحلية الواعدة بالتعاون مع فنانين محليين بارزين، مثل سارة الخيال، كما يوفر فرصة للمواهب المحلية للتفاعل مع مجتمع المصممين والمبدعين في مجال المنسوجات والسجاد، والحصول على دعم لتطوير مهاراتهم ومواهبهم في هذا القطاع التراثي العالمي».

فنون الحياكة

ويشمل المعرض مجموعة من الكتب الورقية والرقمية والمخطوطات المتعلقة بالفن الإسلامي في السجاد والمنسوجات عبر البلدان والحقب الزمنية المختلفة، إلى جانب تشكيلة من تصاميم السجاد التقليدية، وعمل فني مستوحى من نقش «الشنوف» التقليدي المطعّم بلمسة عصرية رائعة.

عناوين مختارة

ويشمل المعرض عناوين مختارة من مجموعة المؤرخ البروفيسور ريتشارد إيتينغهاوزن حول السجاد والمنسوجات وفنون الحياكة، وهذه العناوين تعد مرجعاً في تاريخ الفنون التي عرفها العرب والمسلمون عبر التاريخ، بدءاً من السجاد العراقي في فترة الدولة العباسية إلى السجاد الفارسي وسجاد إقليم شهرستان الأفغاني ومناطق القوقاز وإقليم البنجاب في الهند، إضافة إلى منسوجات السجاد الشرقية التي كان لها تأثير كبير على تصميم المنسوجات في الغرب وجميع بلدان العالم.

ويعتزم بيت الحكمة تنظيم هذا المعرض بصفة سنوية بغرض تسليط الضوء على الفصول المختلفة من الفن الإسلامي التي حفلت بها مجموعة إيتينغهاوزن، ومن أهمها فن العمارة الإسلامية، وأدب السفر والترحال، والنقوش والزخارف الإسلامية.