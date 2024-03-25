«براعم الفن» تتألق في مخيم الربيع بمركز الجليلة لثقافة الطفل

المصدر: دبي ـــ البيان

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برنامج حافل بالأنشطة الترفيهية وورش العمل التفاعلية، أعدته هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، لمرتادي مخيم الربيع لمركز الجليلة لثقافة الطفل، الذي سيقام على مدار أسبوعين، يبدأ الأول من 25 حتى 29 مارس الجاري، بينما يقام الثاني من 1 حتى 5 أبريل المقبل، وينسجم المخيم الذي يرفع شعار «براعم الفن»، مع جهود الهيئة الرامية إلى تهيئة بيئة مُلهمة قادرة على اكتشاف أصحاب المواهب ودعمهم، وحثهم على مواصلة مسيرتهم الإبداعية.

مهارات

ولفت عادل عمر مدير أول إدارة المشاريع الخاصة والإعلامية في مركز الجليلة لثقافة الطفل، إلى اهتمام «دبي للثقافة» بتسخير كافة الإمكانات لتطوير مهارات الأطفال الفنية. وقال: «تسعى الهيئة عبر مخيم الربيع، إلى منح الصغار مساحة تعليمية وإبداعية واسعة، تعزز ثقتهم بأنفسهم، وتمكنهم من التعبير عن تطلعاتهم، وتحفزهم على إطلاق العنان لمخيلاتهم، من خلال مجموعة فعاليات مبتكرة، صممت بطريقة احترافية لتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم المعرفية والثقافية والفنية».

تطلعات

وأشار عادل عمر، إلى أن المخيم يعكس تطلعات «دبي للثقافة» الرامية إلى الاستثمار في الطاقات والأجيال القادمة وتأهيلها للمستقبل، ما يسهم في رفد القطاع الفني والثقافي المحلي بمواهب جديدة، قادرة على النهوض بمختلف مكوناته.

جلسات

وسيحظى الأطفال ممن تتراوح أعمارهم ما بين 4 سنوات و13 سنة، بمجموعة تجارب مُلهمة، على أحدث طرق صناعة الخزف وتقنيات تزجيجه وزخرفته، وإعداد الطين وتشكيله يدوياً، وباستخدام العجلة، وتتضمن أجندة المخيم جلسات متنوعة لتطوير مهارات الصغار بالفنون والرسم والتصميم والمسرح، كما يتعاون المركز مع مدرسة نيكون للشباب والأطفال، لتقديم ورش في التصوير الفوتوغرافي باستخدام أحدث الكاميرات الرقمية، وسيتضمن برنامج المخيم دروساً في اليوغا، تهدف إلى تدريب الأطفال على تقنيات التنفس الصحيحة، ما يؤثر إيجاباً في أجسادهم وعقولهم.

«دبي ميراكل جاردن»

وخلال فترة المخيم، سيمضي الصغار في رحلة خاصة إلى «دبي ميراكل جاردن»، أكبر حديقة للزهور الطبيعية على مستوى العالم، بهدف التعرف إليها، وما تمتاز به من تصاميم ومشاهد خلابة، وسيتم خلال اليوم الأخير من المخيم، تنظيم معرض فني شامل في القاعة الرئيسة بمركز الجليلة لثقافة الطفل، يتضمن كافة الأعمال الفنية، والتصاميم والمشغولات اليدوية التي أنجزها الصغار طوال فترة مشاركتهم بالفعاليات.

يذكر أن كافة الفعاليات وورش العمل التي يتضمنها برنامج مخيم الربيع، تقام تحت إشراف مجموعة من الخبراء والفنانين، ضمن بيئة آمنة، تشجع الأطفال على إطلاق العنان لمخيلاتهم، وتنمية مهاراتهم الذاتية.