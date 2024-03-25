التصوير الرياضي شرارة الانطلاق للأدرينالين

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آلاف الطلبات وصلت إلى جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي في المواسم السابقة تطالب بفتح المجال لمحور مختص بالتصوير الرياضي، ومع إعلان محاور الدورة الثالثة عشرة للجائزة، جاء الخبر السار لعُشاق الحماس والإثارة والتنافسية الرياضية العالية، إذ تم إدراج التصوير الرياضي ضمن الدورة التي بدأت باستقبال مشاركات الجمهور في موقع الجائزة الرسمي www.hipa.ae وحتى 30 يونيو 2024.

نافذة التصوير الرياضي مفتوحة على مصراعيها لعشاق فنون التقاط الحركة والتنافسية، وهي بمنزلة شرارة الانطلاق للأدرينالين المرافق لكل منضوٍ تحت لواء مصوري العدسات الطويلة والمُغرمين حتى النخاع برياضةٍ أو أكثر، حتى يملكوا المعرفة والاطلاع الكافيين على ما تبحث عنه عدساتهم وتطمح مخُيلتهم إلى التقاطه ليكون الأكثر رواجاً بين الجماهير بعد ساعاتٍ قليلة من نشره. والعام الثامن على التوالي، يستمر محور «ملف مصور»، مختبِراً ومستخرِجاً الإمكانات القَصَصية لدى المصور والقدرات السردية، ليبقى المحور «العام» بمنزلة مساحة الحرية الإبداعية الصرفة التي تكسر جميع الأطر والقوالب، فيُبحر كل مصور بأشرعته الخاصة مستهدفاً مرافئ جديدة، سواء باللونين الأبيض والأسود أو بطيف الألوان الكامل، كما تشهد الدورة الثالثة عشرة إطلاق محورٍ خاص بمقاطع الفيديو القصيرة لمنصات التواصل الاجتماعي، لتفتح هيبا باب المنافسة بين صُنّاع المحتوى المبدعين لتقديم أفكار متميزة عبر الفيديوهات القصيرة المُعدّة لمنصات التواصل الاجتماعي، لتروي قصصاً مُلهِمَة ومُحفّزة ذات تأثير إيجابي في المجتمع.

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إلى عشاق الرياضة.. دعونا نستمتع بصورٍ نابضةٍ بالتنافسية

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي

www.hipa.ae