«ريماتش» يختطف جائزة «سيري مانيا» الكبرى

المصدر: ليل (فرنسا) - أ ف ب

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منح مهرجان «سيري مانيا» في مدينة ليل الفرنسية جائزته الكبرى، أول من أمس الجمعة، للمسلسل الفرنسي «ريماتش» من إنتاج قناة «آرتيه»، الذي يدور حول المواجهة بين بطل العالم في الشطرنج غاري كاسباروف والكومبيوتر «ديب بلو» عام 1997.

واختارت لجنة تحكيم المسابقة الدولية برئاسة كاتب السيناريو الفرنسي الأمريكي زال باتمانغليج (أحد مخرجي مسلسل «ذي أو إيه»)، هذا العمل التشويقي حول المبارزة التاريخية التي سلطت الضوء في ذلك الوقت على الإمكانات المذهلة للذكاء الاصطناعي.

المسلسل من إخراج الكندي يان إنغلاند، مع كريستيان كوك في دور البطولة. وقال المخرج لدى تسلمه جائزته في الحفل الختامي في مدينة ليل بشمال فرنسا، إن فوز الكومبيوتر «ديب بلو» كان «نقطة تحول في تاريخ الإنسانية».

وحصل الفلسطيني كامل الباشا على جائزة أفضل ممثل عن دوره في المسلسل الأسترالي «هاوس أوف غادز» الذي تدور أحداثه حول عائلة إمام ممزقة بين التقاليد والحداثة، وبين الإخلاص والنزعة الفردية. ومُنحت جائزة أفضل ممثلة إلى آنيت بينينغ، الحائزة جوائز عدة، عن المسلسل الأمريكي الأسترالي «أبلز نيفر فال»، المقتبس من رواية للكاتبة ليان موريارتي («بيغ ليتل لايز»).

ومُنح العمل النرويجي «دايتس إن ريل لايف» جائزة أفضل مسلسل من لجنة تحكيم البانوراما الدولية التي يرأسها الكاتب الأمريكي دوغلاس كينيدي.

وفي المسابقة الفرنسية، حصل مسلسل آخر من إنتاج «آرتيه»، وهو «ماشين»، على الجائزة من لجنة تحكيم من الصحافة العالمية، ويؤدي فيه جوي ستار أحد الأدوار الرئيسية لعامل مولع بكارل ماركس.

وبحسب تقييم أولي، استقطب المهرجان بنسخته هذا العام 98 ألف شخص إلى ليل، و4200 محترف في القطاع، وهو «حضور قياسي» بحسب المنظمين.