إبداعات خطية ولونية في «حروف من نور»

المصدر: الشارقة - البيان

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نظم النادي الثقافي العربي بالشارقة، مساء أول من أمس، معرض «حروف من نور» للخط العربي، وهو معرض سنوي رمضاني، ينظمه النادي بالتعاون مع جمعية الإمارات للخط العربي والزخرفة.

ضم المعرض ثلاثين لوحة خطية، ما بين لوحات الخط من الأصيل ولوحات خطية حروفية، وأبرزت لوحات الخط الأصيل عدة أنواع من الخط، ومنها الديواني والديوان الجلي والنسخ والفارسي والثلث، أما اللوحات الحروفية فركزت على البحث في آفاق جديدة عن طريق مزج اللوحة بالألوان أو صناعة تراكيب حروفية بالاعتماد على مرونة الحرف العربي، وشارك فيه اثنان وعشرون خطاطاً وخطاطة وهم: تاج السر حسن وتمام علي ورهام وهبة وخليفة الشيمي وأنور عبدالسلام الحلواني وفاطمة الظنحاني وعايشة السيد وفاطمة المزروعي وأنس زهير الفتوحي وعبدالحق خيال الدين وعبدالجليل حضرت ومحمد حيدر علي ومحمود عبدالكريم العبادي وروعة العطار ورقية محمد علي وشهاب الكعبي وعبير أبو أسماعيل وميثم فرحي وسهام العكيلي وناصر الياسي وندى المازمي وأنس فتوحي.

وقال د. عمر عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة النادي: إن هذا المعرض تقليد سنوي درج النادي على تنظيمه بالتعاون مع جمعية الإمارات للخط العربي، سعياً إلى إغناء أجواء رمضان بإبداعات خطية ونصية أثيرة. وقال خالد الجلاف، رئيس جمعية الإمارات للخط العربي: إن التعاون مع النادي يأتي في إطار خطة دائمة لدى الجمعية، وهي التعاون مع مختلف الهيئات المؤسسات المحلية الإماراتية من أجل التعريف بالخطاطين والخط العربي وتوسيع دائرة الاهتمام به.

وثمن الجلاف التعاون الدائم بين النادي وجمعية الخطاطين، ذلك التعاون الذي سمح بفتح منصة كبيرة للجمهور المحب للخط للتعرف إلى جديده ومبدعيه.