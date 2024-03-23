290 ألف زائر لمهرجان العين للزهور

المصدر: العين - وام

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اختتمت بلدية مدينة العين، فعاليات مهرجان العين للزهور 2024، الذي أقيم في حديقة الجاهلي، حيث استقطب المهرجان أكثر من 290 ألف زائر.

وجاء تنظيم المهرجان، وفق استراتيجية دائرة البلديات والنقل الرامية إلى خلق فعاليات وأماكن ترفيهية مستدامة تدعم السياحة الداخلية في مناطق إمارة أبوظبي.

وتضمّن المهرجان 11 منطقة ترفيهية وتفاعلية، تم تصميمها بطريقة جذابة لجميع فئات المجتمع، منها منطقة حديقة الزهور المضيئة التي تنفذ للمرة الأولى في مدينة العين، وقدمت تجربة مميزة لزوارها من خلال أشكال وتصاميم مضيئة مبتكرة تجذب الزوار خلال الفترة المسائية، بالإضافة الى المنطقة التثقيفية التي تهدف إلى التعريف بأنواع الزهور والحياة الفطرية المرتبطة بها، كذلك ضم المهرجان منطقة للمأكولات ومنطقة استراحة للعائلات مع مساحة خاصة بالأسر المنتجة وغيرها من المناطق التي أتاحت للزوار التجوال بين أنواع من الزهور والحضور، والمشاركة في الفعاليات المميزة خلال أيام المهرجان.

وسجّل المهرجان، رقما قياسياً في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية العالمية متمثلاً بأكبر باقة زهور طبيعية في العالم ضمن فعاليات مهرجان العين للزهور 2024، ونفذت الباقة الضخمة على مساحة تبلغ 49 متراً، واحتوت أكثر من 7 آلاف زهرة متنوعة بارتفاع 7 أمتار، لتحطم الرقم القياسي لأكبر باقة من الزهور.

وبلغ عدد زوار المهرجان أكثر من 290 ألف زائر، استمتعوا بأجواء وفعاليات المهرجان التي استقطبت جميع شرائح وفئات المجتمع من المواطنين والمقيمين بمدينة العين، خاصة أن المهرجان ضم فعاليات مصاحبة مثل ورش الرسم والورش التعريفية حول كيفية تشكيل الزهور والتعريف بها وبأنواعها، بالإضافة للفعاليات الخاصة بالأطفال.