معرض برج راشد.. إغلاق البابا أمام طلبات المشاركة 5 أبريل

المصدر: دبي - البيان

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أسبوعان يفصلان عن الخامس من أبريل المقبل، الذي حُدد موعداً لإغلاق الباب أمام طلبات المشاركة في معرض برج راشد، الذي تقيمه «دبي للثقافة»، بالشراكة مع مركز دبي التجاري العالمي، بهدف تسليط الضوء على أهمية مبنى برج راشد ومكانته الاقتصادية في دبي.

ويأتي المعرض احتفاءً بمرور 45 عاماً على إنشاء برج راشد، الذي يمثل علامة فارقة في تاريخ إمارة دبي ويؤرخ لنهضتها العمرانية وتطور مسيرتها التنموية، ويعكس رؤية المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، الرامية إلى تحويل دبي إلى مركز رئيسي للأعمال والتواصل والتجارة في المنطقة.

وكانت «دبي للثقافة»، قد دعت كل الفنانين والممارسين في مجالات الفنون البصرية والرقمية والأدبية والمصممين والمهندسين المعماريين المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، إلى تقديم مشاركاتهم وأعمالهم المستلهمة من البرج، حيث تم البدء باستقبال طلبات المشاركة اعتباراً من 26 فبراير الماضي، على أن يكون 5 أبريل المقبل آخر موعد للتقديم. وستتولى لجنة متخصصة، مهمة تقييم الأعمال الفنية، وتحديد المؤهلة منها للمشاركة في المعرض الذي سيقام بدعم من «منصة سكة».