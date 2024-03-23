«السنيار».. برنامج يستكشف جماليات تراث الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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في كل ليلة من ليالي رمضان، يفتح برنامج السنيار أبوابه أمام متابعي قناة سما دبي، التابعة لـ «دبي للإعلام»، متيحاً لهم فرصة استكشاف جماليات التراث الإماراتي، والتعرف إلى تفاصيله، من خلال مجموعة مسابقات شيقة، يتولى تقديمها الإعلامي أحمد عبدالله، رفقة زميلته الإعلامية رحاب المهيري، حيث يشكلان معاً توليفة مميزة على الشاشة الصغيرة.

ويطل الموسم الجديد من برنامج السنيار بحلة جديدة، من حي الشندغة التاريخي، ليسلط الضوء عبر فقراته المتنوعة على واحدة من أبرز مناطق دبي التاريخية، كما يأتي خلال شهر رمضان الحالي محملاً بالكثير من الجوائز والأسئلة والمعلومات التراثية، التي تسرد حكايات الحياة اليومية وتاريخ الدولة، والعديد من المسميات التراثية التي يفيض بها الموروث الإماراتي الأصيل.

كما يشهد البرنامج، العديد من المشاركات الجماهيرية المباشرة، مجسداً توجهات «دبي للإعلام»، بأن تكون الأقرب لقلب الجمهور.

رحلة

وأكد الإعلامي أحمد عبد الله، أن البرنامج يعكس حرص «دبي للإعلام» على تعزيز الهوية الوطنية في نفوس أبناء المجتمع المحلي، مضيفاً: «يمكن اعتبار «السنيار» رحلة تراثية متكاملة وعامرة بالمحطات الجميلة، التي نسعى من خلالها إلى إبراز ثراء التراث الإماراتي، وعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة، وموروثنا العريق، وما يتمتع به من مكانة خاصة في قلوب الناس، وبتقديري أن أهمية البرنامج تكمن في أن كل فقرة فيه مرتبطة بإرثنا وأجدادنا الذين عمروا هذه الأرض، ومؤسسي الدولة الذين أرسوا دعائم الاتحاد، ومهدوا لبناء الدولة، حتى باتت تتصدر المؤشرات العالمية في معظم المجالات»، لافتاً إلى أن البرنامج يركز في رسائله الأساسية على التراث بهدف التعريف به، وتعزيز الهوية الوطنية في نفوس الأجيال الجديدة، مؤكداً أن كافة المعلومات التي يتم تقديمها في البرنامج، تتم تحت إشراف نخبة من الخبراء في التراث المحلي، لضمان دقتها وصحتها.

وأعرب عبد الله، عن سعادته بتقديم البرنامج، الذي وصفه بأنه أصبح جزءاً أساسياً من مسيرته الإعلامية. وقال: «بالنسبة لي أصبح «السنيار» جزءاً من مسيرتي الإعلامية، واعتبره مدرسة متكاملة، أتعلم فيها الكثير من الأشياء الجديدة، التي تجعلني قريباً من التراث المحلي».

تفاعل

بدورها، نوهت الإعلامية رحاب المهيري، بأن أهمية البرنامج تكمن في قدرته على التفاعل مع الجمهور، مضيفة: «يتميز «السنيار» بقربه الشديد من الجمهور، وملامسته لواقع المجتمع، وتفاعله مع قضاياه وتراثه الأصيل، وبتقديري أن ذلك يعد واحداً من أهم أسرار نجاح البرنامج واستمراره لسنوات طويلة»، مشيرة إلى أن «السنيار» نجح في أن يكون ضيفاً دائماً على المائدة الرمضانية.

وواصلت: «نسعى في كل موسم إلى تجديد إطلالتنا على الشاشة، ونجتهد في إعداد مجموعة من الفقرات المميزة والمبتكرة، التي نحرص من خلالها على التفاعل مع المشاهدين، ويتميز هذا الموسم بإطلالته من جانب خور دبي وحي الشندغة التاريخي، ما يمنحه حضوراً مميزاً على الشاشة، ويرفع من مكانته في قلوب الناس»، معربة عن سعادتها بالمشاركة في تقديم «السنيار»، الذي وصفته بـ «الموسوعة التراثية»، التي تفيض بالمعرفة.

يذكر أن «السنيار» يتميز بمضامين ثرية، تعزز الهوية الوطنية، وتكرس القيم الإماراتية، وتعرف بتفاصيل التراث المحلي، ويعرض يومياً على الهواء مباشرة، في تمام الساعة 11:30 مساءً على قناة سما دبي، وهو من إعداد عبد الله بن خدوم، وإخراج مصطفى الهاشمي.