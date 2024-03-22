«مؤتمر الموزعين الدولي» الثالث ينطلق في الشارقة 27 أبريل المقبل

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، الموعد الرسمي لانعقاد الدورة الثالثة من «مؤتمر الموزعين الدولي» يومي 27 و28 أبريل المقبل، في «مركز إكسبو الشارقة»، والذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب»، حيث يجمع المؤتمر الأول من نوعه على مستوى العالم، نخبة من موزعي وناشري وبائعي الكتب من المنطقة والعالم، موفراً لهم منصة لمناقشة عدد من القضايا المحورية في صناعة النشر والتوزيع، بالإضافة إلى تعزيز التواصل وترسيخ الشراكات، إلى جانب استكشاف فرص الأعمال، وتبادل الرؤى.

فعاليات متنوعة

ويأتي تنظيم المؤتمر، الذي يسبق انطلاق «مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2024»، في إطار رؤية إمارة الشارقة تجاه النهوض بصناعة المعرفة في المنطقة والعالم، ويشهد المؤتمر برنامجاً حافلاً من الفعاليات المتنوعة، تشمل مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل والخطابات التي يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين في النشر والتوزيع، ويبحث تحديات سوق الكتاب، والفرص التي يتيحها تطور التقنيات الرقمية، ويستكشف أحدث التوجهات والاستراتيجيات الرامية لتطوير وتعزيز تقدم قطاع النشر.

ويناقش المؤتمر سبل تعزيز الروابط بين مكونات منظومة صناعة الكتاب والارتقاء بمستوى التنسيق وتبادل المعلومات فيما بينها، وذلك تجسيداً لتوجيهات «هيئة الشارقة للكتاب»، الرامية إلى بناء منظومة إقليمية عالمية متكاملة، تحتضن الكتاب وترعى رواد صناعته وتوفر لهم الدعم الفني والمعرفي.

وحول الاستعدادات لتنظيم الدورة الثالثة من «مؤتمر الموزعين الدولي» أكد أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أن المؤتمر يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حول توفير كافة العوامل التي ترسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنةً للفعاليات التي تدعم صناعة الكتاب بما فيها النشر والتوزيع وتسهيل وصول الجمهور لمصادر المعرفة.

وقال العامري: «تلتزم هيئة الشارقة للكتاب بدعم قطاع النشر والناشرين وموزعي الكتب في الوطن العربي، على وجه التحديد، إذ يعكس المؤتمر التزام الإمارة الراسخ بدعم المبادرات الثقافية العربية وتعزيز حضورها على الساحات العالمية، وأدعو جميع العاملين في قطاع النشر والتوزيع للاستفادة من الفرص الثمينة التي يوفرها المؤتمر».

200

وكانت الدورة الأولى من «مؤتمر الموزعين الدولي» قد انطلقت في العام 2022، حيث نظمتها «هيئة الشارقة للكتاب» في «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر»، وجمعت أكثر من 200 موزع وناشر وبائع كتب من داخل الدولة والمنطقة، وشهدت على مدى يومين مجموعة من الفعاليات التي شملت بحث ونقاش كافة مجالات بيع وتوزيع الكتب، وسبل التواصل مع الجمهور والقراء والتعرف على ميولهم وتوقعاتهم.