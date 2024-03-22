«لايبزيغ للكتاب» يفتح أبوابه أمام الجمهور

المصدر: لايبزيغ - د. ب.أ

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فتح معرض لايبزيغ للكتاب في ألمانيا، أبوابه أمام الزوار، أمس، حيث تجول الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في قاعات المعرض الذي يعد ثاني أكبر معرض كتاب بألمانيا بعد «فرانكفورت للكتاب».

وشهدت فعاليات افتتاح المعرض، كلمة للمستشار الألماني أولاف شولتس.

يذكر أن المعرض يستمر إلى حتى بعد غدٍ الأحد.

ومن المقرر إقامة نحو 100 فعالية طوال فترة إقامة المعرض، كما سينضم 21 كاتباً كضيوف في المعرض، من بينهم مارك أوي كلينك، وإنجريد نول، وآرني دال.

ويعقد المعرض هذا العام فعالياته تحت قيادة المديرة الجديدة آستريد بوميش. وكان المدير السابق للمعرض أوليفر تسيله، قد قدم استقالته بصورة مفاجئة العام الماضي.