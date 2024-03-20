مكتبة محمد بن راشد تثري معارف الأطفال وتعزز قدراتهم الإبداعية

المصدر: دبي ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظّمت مكتبة محمد بن راشد، احتفاءً بـ«يوم الطفل الإماراتي 2024» وتحت شعار «حق الحماية»، سلسلة من الفعاليات المميزة، بمشاركة مجموعة من الكتَّاب الإماراتيين الأطفال؛ وذلك لتوعية جميع فئات المجتمع بحقوق الطفل وضمانها، وبما يدعم نموهم في بيئة صحية وآمنة وداعمة تنهض بمستقبل دولة الإمارات.

جلسة حوارية

وبدأت أولى فعاليات برنامج «يوم الطفل الإماراتي»، مع جلسة حوارية لأمين مكتبة الأطفال، شذى ناصر، والتي سلطت الضوء على قصصهم المطبوعة، ودور الأهل في تشجيع شغف القراءة والاطلاع والكتابة لديهم، إضافة إلى فقرة لقراءة قصص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مجال أدب الطفولة.

وتناولت الطفلة المبدعة الدانة الحمودي أبرز جوانب قصتها «من دغدغ الجمل»، والتي كتبتها عن حبها للبيئة الصحراوية الإماراتية وحيواناتها، فيما تحدثت الطفلة حفصة سرور، عن قصتها والمغزى من صداقة مع طائر الدودو في جزيرة موريشيوس. وركزت الطفلة عائشة الخيّال على إبراز أهم ملامح قصتها «ممحاة الأكاذيب»، وكيف تمحو فيها أخطاءها ليبقى الضمير كصفحة بيضاء ناصعة.

«قرية الطيبين»

وتضمنت الجلسة قصة «قرية الطيبين» للطفلة هداية الظاهري التي سردت مواقف الآباء، فيما حكى الطفل عيسى المازمي عن مغامرة عائلة تعيش بمغارة عجيبة في قصته «عائلة الكناكنة». كما تناولت الطفلة ميرة البلوشي قصتها «أسد الغابة» وحيواناتها وعلاقاتها المختلفة، بينما سردت الطفلة حصة مصبح الكتبي في «حكايات جدتي» قصصاً عن اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

ختاموفي ختام الجلسة، أهدى الكتَّاب الأطفال 50 قصة قصيرة إلى مكتبة محمد بن راشد، والتي تشكل إضافة لمحتوياتها الأدبية القيمة. كما تم تنظيم جلسة لتوقيع القصص المهداة، إلى جانب تكريم الأطفال المؤلفين من قبل علي جمعة التميمي، مدير إدارة المكتبات، وإهداء أولياء الأمور من الحضور مجموعة من إصدارات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.