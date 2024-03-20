إكسبو دبي في رمضان..أجواء حافلة بالثقافة والترفيه

المصدر: دبي ـــ البيان

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توفر مدينة إكسبو دبي في شهر رمضان المبارك لزوارها، مجموعة متنوعة من التجارب الحافلة بالترفيه والأصالة والتراث لكل أفراد العائلة. وتشمل الأنشطة التي تقدمها مدينة إكسبو دبي فعاليات فريدة مستوحاة من قيم شهر الصيام وتقاليده العريقة في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم الإسلامي، وتتضمن عروضاً ثقافية وتراثية وورش عمل وسوقاً للحرف اليدوية والمنتجات التقليدية بالإضافة إلى خيارات عديدة لتناول وجبات الإفطار والسحور.

ويمكن لزوار مدينة إكسبو دبي متابعة مراسم إطلاق مدفع الإفطار مع شرطة دبي، بينما تنبض ساحة الوصل بالحياة بعد غروب الشمس بسلسلة من العروض الغامرة والمذهلة المُصممة خصيصاً لهذا الشهر المبارك، وتشمل قصصاً عن الأنبياء للأطفال المتجمعين تحت قبتها وعرضاً مسرحياً مع راشد ولطيفة في مهمة البحث عن القمر، ويمكن للزوار تجربة جولة في ساحة الوصل على ظهر الجمل، أو متابعة حلقات المسلسل الكرتوني الشهير «الفريج» على شاشة عملاقة في أجواء مدينة إكسبو الرائعة. ويمكن للزوار أداء الصلوات بما في ذلك صلوات التراويح والتهجد في مسجد مخصص في منطقة الاستدامة.