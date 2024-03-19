صناع «إسبكتر بلاك اوت» يحضّرون لبدء عروضه في الفترة المقبلة

المصدر: دبي-البيان

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يستعد صناع المسلسل التلفزيوني «إسبكتر بلاك اوت»، لإنجاز الترتيبات النهائية الخاصة ببدء عرضه، في ربيع العام الجاري 2024.

ويركز العمل الذي تخرجه السينمائية والمنتجة زينوفرو فاطمة، الرئيس التنفيذي لشركة إنتاج الأفلام القصيرة «زين للإنتاج السينمائي» (تشارك في إخراجه عفراء فرحانة)، على حكاية مجموعة من الأفراد المصرّين على النجاة بعد أن تجري دعوتهم بشكل غامض للمشاركة في اختبار أداء يقام في مبنى غريب جداً في غرفة الهروب. وبينما يتعمقون أكثر في غرفة الهروب، تبدأ الخطوط الفاصلة بين الواقع والوهم في التلاشي.

وقالت زينوفرو فاطمة مخرجة العمل الذي سيعرض على منصة «زي5 غلوبال»: كان الرعب هو الطريقة التي بدأت بها صناعة الأفلام في الكثير من الدول. وهذا المجال هو ما اختبرت فيه إمكاناتي عندما بدأت مسيرتي المهنية في عام 2018.. وكان من المهم جداً أن أجمع فيه بين التوعية والتثقيف والتشويق لإنتاج قصة قوية.