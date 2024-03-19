بدور القاسمي تفتتح «فصول من الفن الإسلامي: فصل السجاد»

المصدر: الشارقة ـ وام

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افتتحت الشيخة بدور القاسمي رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» معرض «فصول من الفن الإسلامي - فصل السجاد» في بيت الحكمة بالشارقة الذي يسلط الضوء ولمدة ثلاثة أشهر على الأهمية الثقافية والتاريخية والتراثية للسجاد والمنسوجات وفن الحياكة في العالم الإسلامي في ضوء مجموعة مختارة من كتب تاريخ الفن العربي والإسلامي التي تضمنتها مكتبة البروفيسور ريتشارد إيتينغهاوزن وهي مجموعة عناوين نادرة وقيمة تفضل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإهدائها إلى بيت الحكمة.

وجالت الشيخة بدور القاسمي، في المعرض متعرفة على مضامينه من فاطمة المحمود مديرة التخطيط الثقافي في بيت الحكمة، وذلك بحضور أحمد القصير المدير التنفيذي لـ«شروق» ومحمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» وريم بن كرم مدير عام مجلس «إرثي» للحرف المعاصرة في المعرض للتعريف بالأقسام الأربعة التي تضمنت مجموعة من الكتب الورقية والرقمية والمخطوطات المتعلقة بالفن الإسلامي في السجاد والمنسوجات عبر البلدان والحقب الزمنية المختلفة إلى جانب مجموعة من تصاميم السجاد التقليدية وعمل فني مستوحى من نقش «الشنوف» التقليدي المطعم بلمسة عصرية رائعة.

ويتضمن القسم الأول من معرض «فصول من الفن الإسلامي - فصل السجاد» عناوين مختارة من مجموعة المؤرخ البروفيسور ريتشارد إيتينغهاوزن حول السجاد والمنسوجات وفنون الحياكة وهذه العناوين تعد مرجعاً في تاريخ الفنون التي عرفها العرب والمسلمون عبر التاريخ بدءاً من السجاد العراقي في فترة الدولة العباسية إلى السجاد الفارسي وسجاد إقليم شهرستان الأفغاني ومناطق القوقاز وإقليم البنجاب في الهند.

وقالت مروة العقروبي المديرة التنفيذية لبيت الحكمة «نتطلع من خلال هذا المعرض إلى تسليط الضوء على جماليات الفن الإسلامي العريق وتوفير منصة للفنانين المحليين والعالميين لإبراز إبداعاتهم الفريدة في فنون حياكة السجاد والمنسوجات الأخرى وكذلك مد جسور الحوار الثقافي والحضاري في أجواء رمضانية جميلة».

وجاء القسم الثاني من المعرض ثمرة للتعاون بين بيت الحكمة وشركة «سجاد جايبور» الهندية المتخصصة في السجاد التقليدي والمعروفة بحرفيتها العالية والتزامها الراسخ بالمسؤولية المجتمعية ويضم منفذاً للتجزئة يعرض مجموعات متنوعة من السجاد القديم. ويستعرض القسم الثالث أعمالاً إبداعية لفنانين وحرفيين محليين ودوليين. أما الرابع فمخصص لتشجيع التفاعل الفني لأفراد المجتمع ضمن جهود بيت الحكمة الرامية لدعم المواهب المحلية الواعدة، حيث تعاون مع الفنانة والمصممة الإماراتية سارة الخيال لعرض عملها الفني الذي يحمل عنوان «النمط الشبكي وأهميته في الحياكة».