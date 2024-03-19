36 شاعراً في الموسم الثقافي الرمضاني بمصر

المصدر: الأقصر ــ د ب أ

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أعلن الشاعر حسين القباحي، مدير بيت الشعر بمدينة الأقصر في صعيد مصر، انطلاق فعاليات الموسم الثقافي الرمضاني، الذي يقام هذا العام بالخيمة الرمضانية المقامة بساحة سيدي أبي الحجاج الأقصري في وسط المدينة.

وقال القباحي إن الموسم الثقافي الرمضاني المقام بالتعاون مع الهيئة المصرية لقصور الثقافة يتضمن إقامة تسع أمسيات شعرية خلال شهر رمضان، يشارك فيها 36 شاعراً سوف يلقون قصائدهم في قلب أعرق الساحات الشعبية وعلى بعد أمتار من صروح وأعمدة معبد الأقصر الفرعوني، تسبقهم العروض الفنية لفرق الفنون الشعبية.

وشهدت ساحة سيدي أبي الحجاج الأقصري، أول من أمس، إقامة أولى الأمسيات الشعرية داخل الخيمة الرمضانية لبيت الشعر بمشاركة الشاعرين جميل عبدالرحمن وعزت الطيري، حيث قدما مجموعة من قصائدهما وسط تفاعل كبير من الجمهور. يذكر أن بيت الشعر بمدينة الأقصر أُنشئ ضمن مبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإنشاء بيوت للشعر في أقطار الوطن العربي، لتخدم الشعر العربي أينما كان، ويُعنى البيت بقضايا الشعر والشعراء في مجالات الكتابة والتوثيق والإعلام، والنهوض بالهمم عبر الإنتاج والتبادل الثقافي العربي والإنساني، وتأصيل دور الشعر والشعراء في الحركة الثقافية والمجتمع، وإيصال صوت الشعر إلى قطاعات المجتمع كافة، بجانب البحث في جماليات روح اللغة العربية.