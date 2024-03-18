«ليالي رمضان» في متحف الاتحاد.. أجواء مبهجة وعروض ترفيهية

المصدر: دبي – مرفت عبدالحميد

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نظمت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أول من أمس، فعالية «ليالي رمضان» بمتحف الاتحاد، وسط أجواء مفعمة بالفرحة والمحبة والتسامح.

وتأتي الفعالية في إطار دعم الهيئة لحملة «رمضان في دبي» التي أطلقها مجلس دبي للإعلام بالشراكة مع عدد من الدوائر والهيئات الحكومية والخاصة، لتسليط الضوء على المشهد الاحتفالي المتميز للإمارة على مدار أيام الشهر الكريم.

تجارب استثنائية

ويمثل شهر رمضان المبارك وقتاً يستمتع فيه سكان وزوار دبي بروح الألفة والعطاء والأجواء الفريدة والذكريات التي لا تنسى مع الأصدقاء والأهل في المدينة، لاسيما مع ما تتضمنه حملة «رمضان في دبي» التي تستمر حتى 21 أبريل المقبل، من تجارب استثنائية وأنشطة متنوعة.

فقرات

وضمت فعالية «ليالي رمضان» العديد من الأنشطة والمسابقات المتميزة التي أضفت على الفعالية مزيداً من أجواء المتعة والترفيه. واحتفت الفعالية بانضمام الإمارات لمشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية من خلال تنظيم مجموعة من العروض الترفيهية وورش العمل التي تقام بالتعاون مع «مجموعة دبي لعلوم الفلك» و«جلف فوتو بلس»، والتي تمكن الزوار من استكشاف أسرار الفضاء والكواكب من خلال القبة الفلكية المتنقلة ومحطات المراقبة بالتلسكوب، إلى جانب الاستمتاع بصور الفضاء التي التقطت من مناطق مختلفة في الدولة، كما تتضمن مسابقات في علم الفلك بعنوان «سهلة»، إلى جانب سرد قصص من علم الفلك العربي ومسابقة المعرفة العامة في علم الفلك بعنوان «تحدي» بالإضافة إلى ألعاب الطاولة.

جلسات شعبية

وأتاحت فعالية «ليالي رمضان» فرصة الحصول على العديد من التجارب الرمضانية المستلهمة من التراث المحلي، وتذوق أشهى الأكلات والاستمتاع بالجلسات الشعبية المتناثرة في ساحة متحف الاتحاد، وتأخذ «ليالي رمضان» ضيوف المتحف في رحلة مفعمة بثقافة دبي وتراثها الغني والأصيل في هذا الشهر الكريم.

كما سيحظى أفراد الأسرة من زوار المتحف بفرصة الاستمتاع بالألعاب التراثية والشعبية المتوفرة بجانب الجلسات الشعبية، في أجواء أسرية وترفيهية شيقة.

إقبال لافت

واستقطبت «ليالي رمضان» عدداً لافتاً من الجمهور في يومها الأول كما نجحت في استقطاب علامات تجارية محلية وعالمية حرصوا على المشاركة فيها للاستفادة منها باعتبارها فرصة مهمة لترسيخ حضورهم في أسواق المنطقة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستهلكين والترويج لمنتجاتهم وتعزيز نسبة مبيعاتهم.

وتعتبر «ليالي رمضان» منصة مثالية للراغبين بعيش تجربة استثنائية غنية بالتجارب والأنشطة الثقافية الفريدة من نوعها، في أجواء مبهجة.