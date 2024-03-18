الاستدامة.. فن ترتيب المنزل لأحفادنا

المصدر: جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي - www.hipa.ae

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تم الإعلان عن إطلاق الدورة الثالثة عشرة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، تحت عنوان ثقيل في ميزان الأولويات الحياتية، خفيف على الروح لفهمه واستيعاب جوهره، مُحبّب للنفس لما فيه من العطاء والبذل والمحبة، التي يمكننا بسهولة وصفها هنا بـ «المُطلَقَة».. فهذا النوع من المحبة ينسابُ زُلالاً لأجيال بعد أجيال، وينثر عبير التعاطف مع المنزل الكبير الذي نعيش فيه.

الاستدامة هي المحور الرئيس لهذه الدورة، امتداداً لكونها محوراً مرتفع الأهمية على أجندات قادة العالم، وكبرى الهيئات والمنظمات الدولية، والأحداث الدولية الكبرى، وعلى رأسها «كوب 28»، الذي أهدَت دولة الإمارات العربية المتحدة نتائجه فائقة الفائدة لجميع سُكّان الأرض. هناك بالفعل حِراكٌ دولي حقيقي على الأرض، يستهدف رفع مستوى الوعي البيئي العام لدى الجماهير، جنباً إلى جنب مع التشريعات والممارسات الحازمة بهذا الصدد.

الصورة هي نواةٌ للفكرة البصرية، وتجسيدٌ للمحةِ المُلهِمَة، ونموذجٌ للثقافة المنتشرة، والمواد الرائجة التي تمتلكُ تأثيراً ملحوظاً على الوعي والإدراك والسلوك. من هذا المنطلق، تسعى هيبا لتوظيف النفوذ الفوتوغرافي الكبير والمتنامي في مجتمعات المصورين المحترفين والهواة، وحتى الناشطين، في تعزيز الوعي المناخي والبيئي، لخدمة الفكرة، وتسليط أضواء الضرورة المُلحّة عليها، والإعلاء من شأنها، وارتباطها بمستقبل الأجيال القادمة.

كوكب الأرض هو منزلنا الذين نعيش فيه مع أطفالنا، ولن نقبل بتركهم يواجهون مصيرهم المرتبط بأفعالنا! الاستدامة هي حقٌ من حقوق أجيال المستقبل، يجب أن نؤديها اليوم بكفاءة والتزام، كي تصلهم إرثاً حضارياً مستداماً لا ينقطع.

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مساحةٌ إبداعيةٌ جديدة تطلقها هيبا في سماء الفنون البصرية