سيلين ديون: مصممة على هزيمة المرض والعودة للمسرح

المصدر: (مونتريال ـــ أ ف ب)

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أكدت المغنية الكندية سيلين ديون أنها لا تزال «مصممة على العودة إلى المسرح يوماً ما» و«التغلب» على مرضها، وفق ما ورد في منشور لها عبر إنستغرام. وقالت النجمة المتحدرة من مقاطعة كيبيك والتي شُخصت في خريف سنة 2022 إصابتها بمرض عصبي نادر يسمى متلازمة الشخص المتيبس، إن التغلب على هذا المرض «كان أحد أصعب التجارب» في حياتها.

وأضافت في تعليق أرفقته بصورة نادرة تظهر فيها وهي تبتسم مع أبنائها الثلاثة في اليوم العالمي للتوعية بهذا المرض: «لكنني ما زلت مصممة على العودة إلى المسرح يوماً ما وعيش حياة طبيعية قدر الإمكان».

وأكدت المغنية البالغة 55 عاماً أنها «ممتنة للغاية لحب ودعم أبنائي وعائلتي وفريقي ولكم جميعاً!». وكان آخر ظهور علني لسيلين ديون، في إطلالة مفاجئة قصيرة في حفلة توزيع جوائز غرامي في مدينة لوس أنجليس الأمريكية، في أوائل فبراير لتقديم جائزة ألبوم العام إلى تايلور سويفت. وفي إطلالتها هذه بصحبة ابنها الأكبر، تلقت الفنانة التي باعت أكثر من 250 مليون ألبوم في مسيرتها الفنية التي انطلقت قبل أربعة عقود، تصفيقاً حاراً من الجمهور.

ويعود تاريخ آخر حفلة للنجمة الكندية إلى مارس من سنة 2020 في مدينة نيوارك في شرقي الولايات المتحدة، وقد توقفت بعدها جولتها العالمية التي تحمل عنوان «كوردج» بسبب جائحة كوفيد 19. ومنذ سنة 2021، تعاني سيلين ديون تبعات إصابتها بمتلازمة الشخص المتيبس. وتصيب هذه المتلازمة واحداً من كل مليون شخص تقريباً، وتسبب ألماً شديداً وصعوبة في الحركة، ما يمنع ممارسة الأنشطة المجهدة بدنياً.