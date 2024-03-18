سينغ يغني في دبي 27 أبريل

المصدر: دبي - البيان

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يحيي الفنان أريجيت سينغ، نجم أغنيات «بوليوود» و«البوب» الهندي، حفلاً فنياً في «كوكا كولا أرينا» 27 أبريل المقبل، وذلك بعد الحفل الفني الناجح، الذي أحياه العام الماضي في دبي.

يمتلك هذا الفنان المعروف بلقب «ملك الغناء» مجموعة واسعة من الأغنيات الناجحة، حقق معظمها المراتب الأولى عالمياً، ونالت إعجاب الجماهير في مختلف أرجاء العالم.

بصوته الرائع وموهبته الفريدة أبهر سينغ الجماهير في مختلف أنحاء العالم، وحاز العديد من الجوائز، أبرزها «الجائزة الوطنية» و«جائزة فيلم مايكر» لأكثر من مرة، و«جائزة ميرشي الموسيقية» و«جائزة سكرين أوارد» والكثير غيرها، كما حصل على لقب الفنان الأكثر استماعاً له على منصة Spotify في العام 2020.

وسيقدم أريجيت سينغ مجموعة متنوعة من أشهر أغنياته، مثل Kesariya وSamjhawan وv Tum Hi Ho وChanna Mereya وTum Kya Mile وغيرها من الأغنيات، التي يؤديها للمرة الأولى، ليعيش الجمهور خلال العرض ليلة لا تنسى مليئة بروعة الكلمة والنغم.