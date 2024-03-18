بدور القاسمي تعلن قائمة «ببلش هير» القصيرة ضمن فعاليات «لندن للكتاب»

المصدر: لندن ــــ البيان

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كشفت الشيخة بدور القاسمي، مؤسسة مجموعة كلمات ومبادرة «ببلش هير» PublisHer الرامية إلى مساعدة النساء على تجاوز التحديات المهنية التي تعترض طريقهن في قطاع النشر، عن أسماء المترشحات التسع اللاتي وصلن إلى القائمة القصيرة للدورة الافتتاحية من جائزة «ببلش هير» للتميّز، التي تحتفي بالنساء المتميّزات ممن أحدثن فرقاً إيجابياً واضحاً في صناعة النشر.

جاء ذلك في كلمة مرئية مسجلة للشيخة بدور القاسمي في فعاليات «معرض لندن للكتاب»، أشارت فيها إلى استقبال 113 طلباً من 30 دولة، وكشفت أن الإعلان عن الفائزات في الجائزة في فئاتها الثلاث سيتم في أبريل المقبل في فعاليات «معرض بولونيا لكتاب الأطفال» في إيطاليا.

وشبّهت الشيخة بدور القاسمي رحلة الناشرة بـ«الإبحار في محيط شاسع» لأنها تتطلّب المهارات اللازمة لعبور المياه الهادئة، والشجاعة لمواجهة العواصف، والمرونة للإبحار ضد التيار، والحكمة للإيمان بنفسها على الرغم من الضبابية والتحديات العديدة التي تواجهها.

وتكرّم جائزة «ببلش هير» للتميّز النساء اللاتي يسهمن في تطوير قطاع النشر وتمهيد الطريق أمام الناشرات، وتحفّز الجائزة الفائزات على تحقيق المزيد من الإنجازات وإلهام غيرهن من النساء، إضافة إلى رفع الوعي بالتحديات التي لا تزال تواجه العديد من العاملات في صناعة النشر.

وضمت القائمة القصيرة في فئة «الإنجاز مدى الحياة» كلاً من أكوسا أوفوري مينساه، المؤسسة والمديرة العامة لـ«سب ساهاران ببلشيرز» Sub-Saharan Publishers، وآنا ماريا كابانيلاس، الرئيسة التنفيذية لـ«غروبو إديتوريال كلاريداد» Grupo Claridad، وشيرلي إيفون كاربي، رئيسة «كارلونج ببليشرز كاريبيان» Carlong Publishers Caribbean.

وشهدت فئة «القيادية الصاعدة» وصول كل من ميتيا عثمان تيسيما، الرئيسة التنفيذية لـ«مايوربانخي» Mayurpankhi المديرة التنفيذية لـ«أجامي براكاشاني» Agamee Prakashani، وفيرناندا فاليتزيني فيريرا، المحررة ومؤسسة «شي ببلشز بودكاست» She Publishes Podcast، وكاسي روكس، مديرة التسويق في «كولنز» Collins المديرة المشاركة لـ«ذا فليب» The FLIP.

وفي فئة «الابتكار»، شملت القائمة القصيرة عواطف مصبح، المؤسسة المشاركة والرئيسة التنفيذية لـ«موربيكيت» Morbiket، وآن فرايبيل، المؤسسة ومديرة النشر في «بالوما ببليشنغ» Palomaa Publishing، وجازمين ريتشاردز، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لـ«ستوريميكس» Storymix.

وشكّل الإعلان عن القائمة القصيرة جزءاً من برنامج «ببلش هير» في لندن، والذي شمل جلستين نقاشيتين استكشفتا التمثيل النسائي في مجال صناعة الكتاب، بوصفه وسيلة مركزية في تعزيز الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وهو تحقيق المساواة بين الجنسين، إلى جانب ترسيخ قيادة وابتكار النساء في قطاع النشر.