أصيلة الكعبي: مهمتنا إغناء معرفة العالم بتراث الإمارات ومخزونها الحضاري

المصدر: دبي – وفاء السويدي

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يسعى المرشد السياحي الإماراتي إلى إبراز جمال معالم الدولة من مبانٍ وتاريخ وحضارة إسلامية بارزة، تتجسد في تفاصيل الكثير من المباني والآثار، وذلك من خلال الجولات المتعددة مع السياح الذين يزورون الدولة للتعرف إلى ثقافتها وتاريخها وتراثها العربي الأصيل. بينما يبذل ما في وسعه إلى إغناء معرفة السائح الأجنبي بتراث الإمارات وثقافتها وانتمائها الحضاري.

ورغم أن مهنة المرشد السياحي تبدو جديدة نسبياً في الدولة، إلا أن الإماراتيين من شباب وشابات ممن امتهنوا هذه المهنة أثبتوا أنفسهم خلال فترة قصيرة خير سفراء لثقافتهم، وكأفضل الأدلاء إلى معالمها وكنوزها الحضارية؛ حيث تعتبر وظيفة المرشد السياحي مهنة إبداعية تبحر في تاريخ الحضارة وآثارها.

طراز إسلامي

«البيان» التقت المرشدة السياحية الإماراتية أصيلة الكعبي، الحاصلة على شهادة بكالوريوس في إدارة السياحة من كليات التقنية العليا بالفجيرة، وقد أكملت العام تقريباً في العمل بهذا المجال، للحديث عن جولاتها السياحية التي تقوم بها مع السياح، وتقول: لي الشرف أن أكون سفيرة سياحية لبلادي، حيث قمت بعدة جولات سياحية مع السياح من دول مختلفة، وثقافات متنوعة، لا سيما جولات إلى متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، حيث يستمتع السياح بجمال المتحف المبني على الطراز الإسلامي، والمتميز بزخارفه العربية والإسلامية، إضافة إلى الهندسة المعمارية والقبة الذهبية والفسيفساء الليلية، التي جعلت من المتحف مقصداً سياحياً.

صحراء الإمارات

وتتابع أصيله الكعبي: خلال الجولات أشرح للسياح تاريخ الحضارة الإسلامية من خلال الآثار والمجسمات القديمة. وتساعدني في هذا بعض المواقع الأثرية، وكذلك المتاحف، لا سيما متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، الذي يتضمن عدة أقسام من ضمنها، مثلاً، «قسم الطب قديماً» وكيفية معالجة الناس سابقاً، كما تساعد مثل هذه الأقسام على تعريف السياح بأهم الانجازات والاختراعات التي تميز بها العرب سابقاً.

وفي حديثها عن السياحة قالت: نقوم أيضاً بجولات أخرى مثلاً كزيارة مركز مليحة للآثار، حيث يستمتع السياح بالغداء في وسط صحراء الإمارات الجميلة وركوب الجمال، ويتعرفون على كيفية التنقل قديماً لدى سكان الإمارات، حيث نحاول أن نخلق للسياح تجارب لا تنسى لتبقى ذكريات زيارتهم لدولتنا عالقة في أذهانهم دائماً؛ فهذه مهمتنا دائماً: أن يشعر السائح أن بلدنا يثير الاهتمام بتراثه وثقافته ومخزونه الحضاري.

وتؤكد أصيلة الكعبي إن المرشد السياحي في الإمارات مهنة تجوب الماضي والحاضر والمستقبل، وهذا أمر يميز هذه المهنة في الدولة عن مثيلاتها في كثير من البلدان الأخرى.

صور تذكارية

وتؤكد الكعبي بأن السياح يعجبون كثيراً بالكلام العربي، ويحاولون تعلم الكلمات البسيطة مثل كيفية السلام وإلقاء التحية، وما هي الكلمات المناسبة أثناء المناسبات، كما يحرصون على التقاط الصور التذكارية في الأماكن التي يزورونها.