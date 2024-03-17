مشاركة ناجحة لهيئة الشارقة للكتاب في «معرض لندن»

المصدر: لندن - البيان

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شاركت هيئة الشارقة للكتاب، في معرض لندن الدولي للكتاب 2024، الذي اختتم مؤخراً، بوفد يمثل أبرز المؤسسات والفعاليات الثقافية في الإمارة.

وتضمن برنامج مشاركة هيئة الشارقة للكتاب في المعرض الذي يستضيف كل عام أكثر من 1000 عارض وناشر من مختلف أنحاء العالم، تعريف الناشرين العالميين وأصحاب المكتبات والعاملين في صناعة الكتاب بآخر مستجدات ومنجزات المشروع الثقافي للإمارة الذي انطلق برؤية ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي يشمل صناعة النشر والمكتبات والصناعات الإبداعية ذات العلاقة بالكتاب، إلى جانب إتاحة الفرصة للتواصل وتبادل الخبرات كما تم عقد عدة اجتماعات لاستقطاب المزيد من الناشرين والمستثمرين.

مجتمع الثقافة الإماراتي

وضم وفد الشارقة في معرض لندن الدولي للكتاب، «منشورات القاسمي»، و«دائرة الثقافة»، و«مدينة الشارقة للنشر»، و«وكالة الشارقة الأدبية»، و«منحة الترجمة - التابعة لهيئة الشارقة للكتاب»، و«مجموعة كلمات»، و«ملتقى ناشري كتب الأطفال»، وجائزة «اتصالات لكتاب الطفل»، وعرضت كل جهة أمام زوار المعرض مشاريعها ومبادراتها ورؤيتها، ما يشكل فرصةً للتعريف بمكانة الثقافة والكتاب على وجه التحديد في المشروع الحضاري الإماراتي، ويفتح المجال لمد مزيد من جسور التعاون الثقافي بين الشارقة والعالم.

واستعرضت هيئة الشارقة للكتاب، خلال مشاركتها الفرص المتاحة أمام المؤسسات الثقافية والناشرين الأجانب للتعاون مع معرض الشارقة للكتاب، والمشاركة في فعالياته المتنوعة مثل «مؤتمر الناشرين» و«مؤتمر المكتبات» و«مؤتمر الموزعين الدولي» والتي أسهمت في دعم صناعة النشر على المستويين المحلي والعالمي، وتسهيل بيع وشراء حقوق النشر، وتنشيط حركة الترجمة بين الثقافات المختلفة.

وحول المشاركة في معرض لندن الدولي للكتاب، أكد أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أن الشارقة تشكل إضافة ثقافية نوعية مهمة للثقافة الإنسانية، والمشاريع الثقافية العالمية بفعل تجربتها الغنية والعريقة، والتي تستند لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتمضي برعاية وتوجيهات سموه في مراكمة المنجزات التي أثبتت أن البناء الثقافي للإنسان يشكل ضمانةً للعالم في تحقيق النمو والتنمية والتقدم والازدهار.

وقال العامري: «برعاية وتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الثقافية في الإمارة، نشارك هذا العام ببرنامج حافل، نهدف من خلاله إلى تحقيق المزيد من التعاون مع المراكز الثقافية العالمية، وبناء المزيد من أطر التفاهم مع رواد صناعة الكتاب بما يدعم أهدافنا في تنشيط الحراك الثقافي، ويدعم الناشرين والمترجمين ويؤكد على أهمية الإبداع والابتكار في النهوض بدور الكتاب في رسم ملامح المستقبل وتحقيق طموح وتطلعات المجتمعات».