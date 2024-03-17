«السيدة باللون الأزرق».. روح المرأة اللندنية  في «ترافالغار سكوير»

المصدر: لندن - أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

تُعرض، اعتباراً من سنة 2026 في ميدان ترافالغار سكوير الشهير بالعاصمة البريطانية، منحوتة تمثل شابة سوداء تشكل نموذجاً للندنية المعاصرة، على ما أعلن المنظمون.

وستوضع منحوتة «ليدي إن بلو» («السيدة باللون الأزرق») البرونزية المطلية باللون اللازوردي على القاعدة الرابعة في الساحة التي تحتضن أعمالاً معاصرة منذ عام 1998.

وتُمثّل هذه المنحوتة للفنانة النيويوركية تشابالالا سيلف شابة من سكّان المدن ذات بشرة ملوّنة، ترتدي فستاناً طويلاً وتمشي بخطوات كبيرة. وأوضحت تشابالالا سيلف أنها «امرأة تخطو خطوات كبيرة نحو مستقبلنا الجماعي، بطموح وتصميم. إنها من سكان لندن وتمثل روح المدينة».

وأفاد المنظمون الجمعة بأن العمل الذي سَيَلي «ليدي إن بلو» سنة 2028 سيكون عبارة عن منحوتة للفنانة الرومانية أندرا أورسوتا.