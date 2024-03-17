«المندوس».. طاقة إيجابية ووجبة سعادة دسمة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

لبرنامج «المندوس» مكانة خاصة في قلوب الناس، لا سيما أولئك الذين تعودوا إطلالته خلال شهر رمضان المبارك، حيث يلتقي الإعلامي عبدالله إسماعيل بمتابعي قناة «سما دبي»، ومنصة أوان الرقمية، وإذاعة «دبي»، يومياً، في تمام الساعة 10 مساءً، ليقدم لهم «وجبة سعادة دسمة»، بفضل أسلوبه المميز وطاقته الإيجابية، وقدرته على التفاعل بسلاسة مع شرائح المجتمع كافة، ليمثل ذلك واحداً من أبرز أسرار نجاح البرنامج، الذي أصبح جزءاً أساسياً من الدورة البرامجية الرمضانية الخاصة بقنوات «دبي للإعلام».

طقس احتفالي

في رمضان الحالي، يواصل عبد الله إسماعيل المضي في رحلته التفاعلية مع الجمهور، من خلال لقاءاته اليومية معهم، ويقول: «تمتاز برامج المسابقات عموماً بقربها من القلب، وبقدرتها على لفت أنظار الجميع، بفضل ما تحمله من فقرات متنوعة، تجمع بين المعرفة والترفيه، وهو ما يتجلى في «المندوس»، الذي تحول إلى أشبه طقس احتفالي تعوّد الجمهور على وجوده خلال الشهر الفضيل، حيث يجمع حوله أفراد العائلة معاً، لمتابعة ما نقدمه من جوائز وفقرات مليئة بالبهجة والسعادة».

قريب من الناس

ويضيف عبد الله إسماعيل: «(المندوس) برنامج اجتماعي شعبي، ويتميز بنوعية فكرته، وبقدرته على الاقتراب من الناس، والتفاعل معهم وملامسة قلوبهم، فيما يشكل الخوض في مراحل النقاش والتحديات المختلفة، نكهة خاصة، فمن خلالها يمكن التعرف إلى الناس وتطلعاتهم وطموحاتهم وأحلامهم أيضاً، كما يمكن أن نشعر بفرحهم بما يحصلون عليه من جوائز».

ونوه عبد الله بأن البرنامج اكتسب طابعه الخاص، من خلال تسليطه الضوء في بعض جوانبه على التراث الإماراتي، والبيئة المحلية وتنوعها.

حلة جديدة

وأشار عبد الله إلى أن البرنامج يعود في رمضان الحالي بحلة جديدة، تجمع بين روح الماضي وشغف المستقبل، وتابع: «يتناغم البرنامج مع توجهات «دبي للإعلام»، بأن «تكون الأقرب إلى المشاهد»، وقد حرصت على أن يكون البرنامج أكثر قرباً من الجمهور، من خلال بث بعض حلقاته مباشرة من عدة مواقع خارجية في دبي، لضمان تفاعله المباشر مع الناس»، كما أكد على حرص «دبي للإعلام» على إسعاد متابعي قنواتها، عبر ما تقدمه من جوائز كبيرة.

وقال: «لدينا ضمن هذا الموسم قائمة جوائز يومية طويلة، والتي نسعى من خلالها إلى إسعاد الناس، وإدخال الفرح في قلوبهم»، موضحاً إلى أن الجوائز تشمل شقة، ومجموعة من السيارات، وسبائك الذهب، وغيرها الكثير من المفاجآت.