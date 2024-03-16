6 إماراتيات في «نهائية» جائزة التصميم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وعلامة الأزياء دولتشي آند غابانا، عن قائمة المرشحين النهائيين لجائزة التصميم، وهي الجائزة الجديدة التي فتحت أبوابها لطلبة مؤسسات التعليم العالي في الدولة.

وتتكون لجنة تحكيم الجائزة من شخصيات عالمية، مثل ستيفانو جالي، من دولتشي آند غابانا آلتا مودا، وأسماء الفهيم، رئيسة مجلس سيدات أعمال أبوظبي، ومؤسسة مجلة فيلا 88، وروبرتو لا لاغونا، مدير معهد مارانجوني - الإمارات، إلى جانب فنانين إماراتيين معروفين، مثل عزة القبيسي، مصممة المجوهرات والمنتجات والنحاتة، والفنان أحمد العريف الظاهري، وسلطان الدرمكي، مصمم الأزياء، وبحضور هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وممثلي دولتشي آند غابانا آلتا مودا.

وتأهلت كل من المصممات عزة راشد السويدي، ومريم عمر بن غالب الفلاسي، ومنى صقر المطروشي عن فئة الأزياء، في حين برزت سارة المنصوري، ومهرة درويش البلوشي، وعلياء الزعابي في تصميم المجوهرات، وسيحظى الفائز عن كل فئة بفرصة اكتساب المهارات اللازمة لتطوير وإنتاج تصميمه النهائي من خلال تدريب داخلي في مقر العلامة الشهيرة في إيطاليا، وذلك قبل عرض التصميم المنتج أمام الجمهور خلال مهرجان أبوظبي 2025.