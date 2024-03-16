«ذي ثري بادي بروبلم» يفتتح مهرجان «سيري مانيا»

المصدر: ليل (فرنسا) - أ ف ب

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افتتح مهرجان «سيري مانيا» الدولي، أمس، في مدينة ليل شمال فرنسا، بمسلسل «ذي ثري بادي بروبلم» الجديد الذي يقف وراءه مبتكر مسلسل «غايم أوف ثرونز» الشهير.

وحضر بطلا مسلسل الخيال العلمي جون برادلي، وجيس هونغ، العرض الذي أقيم لاثنتين من الحلقات الثماني التي توفرها منصة «نتفليكس» اعتباراً من 21 مارس الجاري، وانطلق به المهرجان الممتد ثمانية أيام.

واختار منظمو هذه الدورة من «سيري مانيا»، وهي السادسة، 52 مسلسلاً من 21 جنسية، من أصل 369 تقدمت للمشاركة. ويضم المهرجان للمرة الأولى، أعمالاً من جنوب أفريقيا ولاتفيا ونيوزيلندا. وسيكون بين الحاضرين في المهرجان عدد من النجوم، من بينهم بطلة «ميديوم» و«ذي آكت» و«سيفيرنس» باتريشا أركيت، وبيتر مولان الذي يتولى الدور الرئيسي في «آفتر ذي بارتي» المشارك في المسابقة الدولية.

ويرأس كاتب السيناريو الفرنسي الأمريكي زال باتمانغليج، لجنة التحكيم التي ستختار بين ثمانية مسلسلات تتنافس في المسابقة الدولية، من بينها اثنان فرنسيان، أحدهما بعنوان «دان لومبر» مقتبس من رواية لرئيس الوزراء الفرنسي السابق إدوار فيليب، والثاني بعنوان «ريماتش» عن المباراة بين بطل العالم للشطرنج غاري كاسباروف والكمبيوتر «ديب بلو» عام 1996.

ويعكس المسلسل، الحضور البارز في المهرجان لموضوع الذكاء الاصطناعي الذي تتناوله أيضاً حلقات نقاشية ومحاضرات تقام ضمن برنامج المهرجان. وأفاد المنظمون، بأن المهرجان استقطب العام الماضي 85 ألف شخص.