معارض دبي الفنية.. تجارب غامرة تثري الحياة

المصدر: دبي ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تزدان مدينة دبي، بزخم من المعارض الفنية ومجموعة من المساحات الإبداعية اللافتة، ما يؤكد مكانتها كمركز لاستقطاب ورعاية وإلهام عدد كبير من الفنانين.

وتعِد دبي محبي الفن، بمجموعة من الفعاليات الفنية التي تأخذ حيزها المكاني خلال الفترة بين مارس الجاري وأبريل المقبل.

«آرتي ميوزيوم»

ولا تكتمل تجارب التسوق، دون مشهد فني غامر بوسط مدينة دبي النابض بالحياة، ذلك ما يطرحه «آرتي ميوزيوم» بدبي ليقدم تجربة ثقافية استثنائية لرواد «دبي مول»، أكبر مركز تجاري في العالم، إذ يعد معرض ومتحف الفنون الرقمية الأول من نوعه على مستوى المنطقة، كما أن من بين أبرز الروائع التي يحتضنها، معرض «الطبيعة الخالدة» الذي يأخذ مرتاديه في جولة غامرة تحفز حواسهم على مساحة 30 ألف قدم مربع من الفن الرقمي، لاستكشاف 14 منطقة فنية.

فسيفساء حديثة

من جهة أخرى، يمكن للزوار والمقيمين بدبي، التمتع بإقامة فندقية ممزوجة بجرعة من الفن طوال مارس الجاري، وذلك عبر الاطلاع على أعمال الفنانة أزايدي في فندق «هايد» دبي، إذ يمكن الاطلاع على جزء من معرضها الذي يأتي بعنوان «الفسيفساء الحديثة: أصداء التراث»، في عرض ساحر موقّع بأسلوب الفنانة التعبيري الجريء والمميز، وفق «تايم آوت دبي».

عنق الزجاجة

أما أحدث معرض فردي للفنان معتز نصر بعنوان «عنق الزجاجة» والمقام في «غاليريا كونتينرا» في «برج العرب»، يمكن أن يكون مقصداً للمهتمين بتاريخ البشرية القديم.

وفي المعرض المستمر حتى 22 أبريل المقبل، تشمل القطع المركزية هيكلاً باسم «البرزخ»، يذكرنا بالملاجئ الأولى التي بناها البشر لحماية أنفسهم، واستخدمت في العمل الفني مجارف خشبية ومجاديف قوارب المهاجرين القديمة والمعاصرة.

عمل شامل

«شيهير، براكريتي، ديفي» يعد أول عمل فني شامل للمصورة غوري جيل، وهو مستوحى من المساحات شبه الحضرية في الهند منذ العام 2003، في سلسلة بعنوان «الذاكرة»، ويقام في مؤسسة إشارة للفنون بـ«السركال أفنيو».

ويستمر معرض الفنانة والمصورة الهندية جوري جيل، حتى الأول من يونيو المقبل، ليضيء على جهودها المستمرة في توثيق المساحات الحضرية والريفية والمجتمعية وغير المادية.

ويأتي المعرض الاستقصائي للفنان فيكرام ديفيتشا، المقيم في دبي، بعنوان «دوائر قصر» ويأخذ مكانه في مركز جميل للفنون ليستمر حتى 16 يونيو المقبل، حيث يستعرض الفنان المولود ببيروت عبر أعماله الجوانب غير المرئية لعمليات التخطيط الحضري التي شكلت مدن الإمارات وغيرها من المدن حول العالم، تلك الجوانب التي نمى اهتمام الفنان بها نتيجة علاقته التعاونية التي بناها مع العمال والمقاولين وصناع القرار.

تفاعل

ووفق «تايم آوت دبي»، يمكن أن يتقاطع زوار المعرض، بأعمال تركيبية مرحة وشاعرية، إضافة إلى أعمال بتقنية الفيديو وصور فوتوغرافية ورسومات تتفاعل مع التاريخ الحضري والاجتماعي للدولة. جدير بالذكر أن أعمال الفنان فيكرام ديفيشا، عرضت في الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية، وبينالي الشارقة، ومتحف اللوفر أبوظبي، ومؤسسة إليزابيث للفنون (نيويورك)، وغيرها.