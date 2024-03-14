«بيت الحكمة» يستكشف آفاق التعاون مع مكتبة قطر الوطنية

المصدر: الدوحة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

زار وفد من بيت الحكمة بالشارقة، برئاسة مروة العقروبي، المديرة التنفيذية، مكتبة قطر الوطنية في الدوحة، في إطار سعيه لتعزيز العلاقات الثقافية والمعرفية بين الجانبين، حيث كان في استقبال الوفد هوسم تان، المديرة التنفيذية لمكتبة قطر الوطنية، التي رحبت بالضيوف وأشادت بالدور البارز الذي يقوم به بيت الحكمة في نشر الثقافة والمعرفة.

وجرى خلال الزيارة بحث سبل التعاون والتبادل المعرفي والثقافي بين الجانبين، والاستفادة من الخبرات والممارسات الناجحة في مختلف المجالات.

وعقد وفد بيت الحكمة اجتماعاً مع فريق مكتبة قطر الوطنية لاستعراض أفضل الممارسات التي تطبقها المكتبة في إدارة وتنظيم وتطوير مواردها وخدماتها، وكذلك المعارض الثقافية التي تستضيفها على مدار العام.

وأكدت مروة العقروبي، المديرة التنفيذية لبيت الحكمة، أهمية التعاون والعمل المشترك بين المؤسسات الثقافية العربية، وقالت: «نتطلع لترسيخ وتعزيز التعاون المستقبلي مع مكتبة قطر الوطنية من خلال تبادل الزيارات والتنسيق المشترك».

وشارك وفد بيت الحكمة أثناء زيارته إلى دولة قطر في فعاليات المؤتمر والمعرض السنوي السابع والعشرين لجمعية المكتبات المتخصصة – فرع الخليج العربي.