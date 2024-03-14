«رمضانيات 3» في «نيويورك أبوظبي»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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تستضيف «جامعة نيويورك أبوظبي» النسخة الثالثة من فعالية «رمضانيات» خلال الفترة من 15 إلى 21 مارس الجاري.

يتضمن برنامج الفعالية سلسلة من العروض العامة التي تستضيفها 3 من مؤسسات الجامعة وهي مركز الفنون ورواق الفن ومعهد جامعة نيويورك أبوظبي.

وتنطلق الفعاليات بعرض «ديوانية بوم» أيام 15 و16 و17 مارس من تنظيم أستاذ جامعة نيويورك أبوظبي وأخصائي علم الشعوب الموسيقي التطبيقي وعازف الغيتار غازي الذي يقود فرقة «ديوانية بوم». ويستقبل رواق الفن جمهوره خلال شهر رمضان المبارك حيث يستمر معرض «في هذا الآن» وتختتم فعاليات رمضانيات بعرض «ليالي رمضان: روح الأمومة» الذي ينظمه معهد جامعة نيويورك أبوظبي.