جائزة «بولار» تذهب لأمريكي وفنلندي

المصدر: ستوكهولم - د ب أ

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ذهبت جائزة بولار الموسيقية لهذا العام، إلى الموسيقي الأمريكي نايل رودجرز، وقائد الأوركسترا والملحن الفنلندي إيسا بيكا سالونن، حسبما كشف إعلان على موقع الجائزة، يوم أول من أمس.

وأوضحت ماري ليدين المديرة الإدارية لجائزة الموسيقى، أن القرار جاء لصالح الموسيقي والمنتج رودجرز، لأغانيه الخالدة، وتأثيره في ثقافة البوب.

وفي ما يتعلق بجائزة الملحن والقائد سالونين، أشادت ليدين بـ «فضوله الفني وإبداعه ونهجه التطلعي للموسيقى الكلاسيكية». وتُمنح الجائزة بحضور أفراد من العائلة المالكة السويدية، وتعتبر بشكل غير رسمي، جائزة نوبل للموسيقى. وتبلغ قيمتها 97 ألفاً و700 دولار. ومن المقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز في 21 مايو في ستوكهولم.