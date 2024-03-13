مسرح رأس الخيمة يشيد بنجاح أيام الشارقة المسرحية

المصدر: رأس الخيمة ـ وام

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أكد الدكتور حمد محمد بن صراي رئيس مجلس إدارة مسرح رأس الخيمة الوطني، أن الدعم الكبير الذي قدمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لأهل المسرح من الفنانين المسرحيين والفرق المسرحية الإماراتية أسهم في نجاح الدورة الثالثة والثلاثين من أيام الشارقة المسرحية.

وثمن رئيس مجلس إدارة مسرح رأس الخيمة الوطني الدعم الذي يوليه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، للعمل الثقافي المسرحي في الإمارة وحرص واهتمام سموهما بتفعيل دور مسرح رأس الخيمة الوطني كمؤسسة عمل ثقافية تحتضن المواهب والإبداعات الشبابية.

وتستثمر فراغ الشباب والفتيات، بما ينمي ويصقل مختلف مواهبهم وهواياتهم الثقافية والفنية وغيرها. وأشار بن صراي إلى مشاركة مسرح رأس الخيمة الوطني، في أيام الشارقة المسرحية 33 بمسرحية «إسكان» من تأليف الفنان عبدالله صالح، وإخراج الفنان عبدالله الدرزي، إذ فاز مسرح رأس الخيمة بأربع جوائز فنية تكاد تكون الأكبر في تاريخه خلال العقد الأخير.

حيث حصل الفنان عبدالله مسعود على جائزة أفضل ممثل دور أول عن دوره في مسرحية «إسكان»، بينما نال الفنان سعود النقبي جائزة أفضل مؤثرات صوتية موسيقية، وفاز الفنان عبدالرحمن الكاس على جائزة أفضل ديكور، وحصلت الفنانة بسمة مبارك على جائزة أفضل مكياج مسرحي.