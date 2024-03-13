مؤتمر للرسوم المتحركة يحتفي بعالم الأنمي مطلع مايو

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت هيئة الشارقة للكتاب أن النسخة الثانية من مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، الحدث الأول من نوعه في المنطقة، والذي يحتفي على مدى خمسة أيام بالفن والابتكار في صناعة الرسوم المتحركة وصناعة النشر، سيقام من 1 إلى 5 مايو المقبل، ويستضيف نخبة من خبراء الرسوم المتحركة والمحترفين وصناع المحتوى من جميع أنحاء العالم.

ويتميز المؤتمر ببرنامج غني يقدمه مخرجون ورسامون ينتمون إلى شركات عالمية كبرى مثل ديزني، ووارنر براذر، وسوني.

وفي تصريحها على انطلاق الدورة الثانية من مؤتمر الرسوم المتحركة، قالت خولة المجيني، المدير التنفيذي لمؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة: «نسعى كمتخصصين في قطاع النشر إلى اكتشاف الفرص لتحقيق الازدهار والاستدامة لهذا القطاع الحيوي والمؤثر في تطوير مختلف الصناعات الإبداعية، وتوفير محتوى ثري ومتنوع تعتمد عليه تلك الصناعات».

وفي تعليقه على المؤتمر قال بيترو بينيتي، المدير الفني لمؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة: «يعكس مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة التنوع الكبير والواسع على مستوى العالم في مدارس الرسوم المتحركة وتقنياتها التي تتطور بشكل متسارع».

وسيبدأ المؤتمر بانطلاقة موسيقية مع حفل أوركسترا فلورنسا بوب الشهيرة، معلناً بداية خمسة أيام من الإبداع والحوار، يشارك فيها 32 متحدثاً دولياً يقدمون 11 ورشة عمل متخصصة و18 جلسة نقاش تفاعلية، إلى جانب دورة تدريبية مكثفة لمدة 4 أيام بالتعاون مع خبراء أكاديمية آردمان.