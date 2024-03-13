مركز أبوظبي للغة العربية يُشارك في «لندن الدولي للكتاب 2024»

المصدر: أبوظبي - وام

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يشارك مركز أبوظبي للغة العربية، في فعّاليات «معرض لندن الدولي للكتاب 2024»، التي انطلقت أمس وتستمر حتى 14 مارس الحالي في أولمبيا لندن.

ويعدّ معرض لندن من أكبر المعارض العالمية للكتاب التي تفتح المجال أمام الناشرين من كافة الدول لتعزيز حضورهم الدولي ودخول أسواق عالمية جديدة. ويسعى المركز من خلال مشاركته في المعرض للوصول إلى أهم الأسواق الدولية للنشر، وتعزيز أُطر التعاون مع الناشرين العالميين، بالإضافة إلى الترويج لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب.

وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، إن معارض الكتاب العالمية تُشكّل منصّة فاعلة لفتح آفاق جديدة للحوار والتعاون بين روّاد صناعة النشر وقادة الفكر والأعمال على اختلاف توجّهاتهم الإبداعية، كما تدعم مساهمة المركز في تطوير هذه المجالات الثقافية والصناعات الإبداعية المرتبطة بالنشر والكتاب.

وأضاف أن مشاركة المركز في معرض لندن الدولي تتيح لنا الفرصة للتعريف بمشاريع المركز ومبادراته في خدمة حضور اللغة العربية، وتعزيز دورها في استدامة التواصل الحضاري وتنمية معارف الشعوب بثقافات بعضها البعض.

كما يُنظّم المركز، بالتزامن مع مشاركته في المعرض جلسة نقاشية بعنوان «مركز أبوظبي للغة العربية: بناء الجسور مع الثقافة العربية»، تُسلّط الضوء على المشاريع والمبادرات التي يقدّمها مركز أبوظبي للغة العربية، والفرص التي تُتيحها لربط الثقافة العربية بالثقافات الأخرى.

وتستعرض الجلسة أيضاً أهم مشاريع المركز مثل: مشروع كلمة للترجمة، ومعارض ومهرجانات الكتاب التي يُنظّمها، فضلاً عن الجوائز والمنح العديدة التي يقدّمها المركز لدعم صناعة النشر والصناعات الإبداعية.