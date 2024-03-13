«خلقت لي بعد مماتي».. قصة واقعية بأسلوب إبداعي شائق

المصدر: دبي- مريم العلي

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تقدم «خلقت لي بعد مماتي» الرواية الأولى للكاتب عبدالعزيز البقيش أفكاراً متنوعة عن الحياة، وتعكس قصة عميقة خُلقت من الواقع، وجسدها البقيش بأسلوب إبداعي شائق.

وأكد الكاتب الإماراتي عبدالعزيز البقيش أنه وجد في الكتابة ملاذاً للتعبير عن مشاعره وأفكاره، وأشار في حديثه لـ«البيان» إلى أنه اختار أن يسلك درب الروايات القصصية الرومانسية، ليس فقط لأنها تعكس واقع الحياة، بل لأنها تمنحه الفرصة ليعبر عن نفسه بأصدق الطرق. تأتي هذه الرواية بعد رحلة من التردد والشك، لكن بدعم من شقيقه الأكبر، الكاتب عبدالرحمن البقيش، الذي كان له الفضل في تشجيعه ودعمه لتحقيق حلمه، وإصدار أول رواياته.

يعكس الدعم الأسري، الذي تلقاه عبدالعزيز البقيش الدور الحاسم، الذي يمكن أن تلعبه الأسرة في تحقيق النجاح، واليوم أصبحت روايته متوفرة في 14 مكتبة بالدولة، وأربع مكتبات في سلطنة عمان، وثلاث مكتبات في المملكة العربية السعودية، لتشهد على إنجازه. ويعكس نجاح الكاتب الإماراتي عبدالعزيز إصرار الشباب وطموحهم بتحقيق إنجازاتهم، وتعد هذه الخطوة دافعاً وتشجيعاً لكل هواة الكتابة.