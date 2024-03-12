دارة الدكتور سلطان القاسمي تضيء بشهر مارس على «مفتاح الأمل»

المصدر: الشارقة - البيان

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اختارت دارة الدكتور سلطان القاسمي، ضمن مشروع «قصة جائزة» لشهر مارس هدية «مفتاح الأمل» التي تسلمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من الشيخة مريم بنت سلطان بن أحمد القاسمي حفيدة سموه، خلال افتتاحه فعاليات الدورة 28 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب الذي عقد تحت شعار «في حب الكلمة المقروءة».

ويهدف مشروع «قصة جائزة» إلى تسليط الضوء بشكل شهري على إحدى القطع المميزة من مجموعة مقتنيات صاحب السمو حاكم الشارقة.

رمز

ويعد «مفتاح الأمل» تقديراً رمزياً لما يقدمه صاحب السمو حاكم الشارقة إلى قطاع الطفولة منذ عقود، انطلاقاً من حرص سموه على بناء الإنسان مرتكز التطوير في إمارة الشارقة، إذ تم إنشاء مراكز أطفال الشارقة، وناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة، إلى جانب الجهود الكبيرة من مختلف القطاعات والجهات بالإمارة، والتي تكللت باعتماد الشارقة «مدينة صديقة للأطفال واليافعين» من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

وتعود هدية مفتاح الأمل إلى نوفمبر من العام 2009 خلال جولة صاحب السمو حاكم الشارقة بأجنحة معرض الشارقة الدولي للكتاب عند زيارة سموه لدار كلمات للنشر والتوزيع.

وقدم خلال الزيارة مجموعة من أطفال مدرسة فكتوريا الدولية أمام سموه قراءات من كتاب «لو كنت طائراً» وتقدمت بعدها الشيخة مريم بنت سلطان بن أحمد القاسمي، بهدية «مفتاح الأمل» لمقام سموه تعبيراً عن حب الأطفال وتقديرهم له على كل ما يبذل من أجل أطفال العرب والعالم.