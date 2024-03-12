«جمعة الماجد» يثري مساقات «الإجازة في علوم المخطوط»

المصدر: دبي ـــ البيان

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اختتم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، السبت، مشاركته في برنامج «الإجازة في علوم المخطوط: أثرية المخطوط»، الذي نظّمته دار مخطوطات وقف السلطان أحمد بإسطنبول التركية، في الفترة من 25 فبراير الماضي وحتى 9 مارس الجاري، وبمشاركة 20 متدرباً ومتدربة من مختلف الدول العربية والإسلامية.

وشارك المركز في البرنامج بدورة علمية متخصصة في حفظ وصيانة وترميم المخطوطات، قدَّمها الدكتور بسام داغستاني، رئيس قسم الحفظ والصيانة والترميم في المركز، وتناولت جانباً نظرياً وعملياً، إذ تحدث الدكتور بسام عن خطط الحفظ الوقائية التي تختص بحماية كل الأوعية الورقية من الآفات والإصابات المحتملة، إضاقة إلى خطط الحفظ العلاجية التي تختص بالإصابات في داخل هذه الأوعية الورقية، سواء كانت بيولوجية أو كيميائية أو طبيعية.

أما في الجانب العملي فركز داغستاني على شرح الترميم اليدوي، وتصنيع علب الحفظ، والمعالجات الكيميائية للأوراق المصابة بارتفاع الحموضة، والأوراق الجافة والضعيفة والمتيبسة. الجدير بالذكر أن مشاركة المركز في هذا البرنامج تأتي في إطار اتفاقية التعاون التي وقعها المركز مع دار مخطوطات وقف السلطان أحمد بإسطنبول.