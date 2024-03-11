«حكايات تحت شجرة الغاف» في مسرح «ربع قرن»

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلقت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين لإطلاق فعالية «حكايات تحت شجرة الغاف»، ضمن برامجها الثقافية الخاصة بشهر رمضان الكريم، اليوم، حيث يستمر طيلة أيام الشهر الفضيل، من الساعة 9:30 مساء وحتى منتصف الليل، وذلك في مركز «ربع قرن» للمسرح وفنون العرض في سيتي سنتر الزاهية، والدعوة مفتوحة للجميع لحضور الفعالية والاستمتاع بكافة الأنشطة المسرحية.

وتتضمن الفعالية جلسات الحكواتي، التي تركز على السرد القصصي، بهدف تعريف الحضور بأشكال المسرح وفنون العرض المتنوعة، وسرد بعض من الحكايات الشعبية، التي تسعى لغرس القيم والصفات الحسنة والتعزيز من معرفة الزوار، وإثراء معلوماتهم في التراث والتاريخ والفنون. بالإضافة إلى ذلك تتضمن الفعالية ورش عمل فنية ومجموعة من الورش الكتابية لصقل مهارة الكتابة الإبداعية لدى المشاركين.

كما تتيح الفعالية للزوار فرصة المشاركة في مسابقات رمضانية يومية، وكذلك مسابقات أسبوعية، مثل تلخيص القصص، التي تصاحبها الجلسات النقاشية مع أولياء الأمور، التي من خلالها سيتم تبادل الخبرات والتطرق إلى تأثير المسرح في تطوير مهارات وقدرات الأطفال والشباب.

وسيكون لدى الزوار فرصة الاستمتاع بالعروض المسرحية من أداء منتسبي مؤسسة ربع قرن للمسرح وفنون العرض، والتي كان لها مشاركات خارجية مختلفة كمسرحية «طائر الحكايات» ومسرحية «فوق الأرض تحت السماء» ومسرحية «وجوه» ومسرحية «محطة انتظار»، والتي حازت جائزة أفضل ممثل رئيسي ثانٍ في مهرجان الدن الدولي في سلطنة عمان.