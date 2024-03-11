أوركسترا دبي وجوقتها الغنائية تحيي حفلاً في أبوظبي أبريل المقبل

المصدر: دبي ـــ البيان

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تحيي أوركسترا دبي وجوقتها الغنائية، حفلاً فنياً في فندق قصر الإمارات بأبوظبي أبريل المقبل، تقدم فيه رائعة جوزيبي فيردي الكورالي والأوبرالي «Requiem».

وبقيادة المايسترو جيني لي فوستر، يشارك 90 مغنياً وبمرافقة أوركسترا مكونة من 60 عازفاً في أداء سبعة الأجزاء من أوبرا «Requiem»، التي تعد من أعظم عروض المؤلفات الموسيقية الكلاسيكية الكورالية والأوركسترا.

وكما هو معروف في تخصصه في الأوبرا، ألفَّ فيردي رائعته Requiem بشكل شبه أوبرالي، بخلاف أي عمل كورالي آخر إذ يتماهى العازفون المنفردون الأربعة مع الكورال وبأسلوب درامي لا يمكن أن نراه إلا في الأوبرا.

وقالت كارولين بيلسي مورتون، رئيسة مجلس إدارة أوركسترا دبي وجوقتها الغنائية: لم يسبق لجوقة دبي في تاريخها الموسيقى الممتد 58 عاماً أن قامت بأداء هذا العمل الطموح كرائعة فيردي أوبرا Requiem.

وتابعت: يُسعدنا أن نؤدي هذه التحفة الفنية في قاعة قصر الإمارات، وبرفقة أوركسترانا المحترفة، وتحت إشراف جيني لي فوستر، وأنا واثقة بأن محبي الموسيقى في الإمارات العربية المتحدة سيستمتعون بهذا الأداء الرائع!