«الثقافة والسياحة - أبوظبي» تطلق برنامجاً حافلاً بالمبادرات المعرفية احتفاءً بالشهر الوطني للقراءة 2024

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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تنظم «مكتبة» التابعة لقطاع الثقافة بدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، برنامجاً حافلاً ومتنوعاً بمناسبة الشهر الوطني للقراءة 2024، تقدم من خلاله مجموعة متكاملة من الفعاليات والأنشطة والمبادرات القرائية والمعرفية.

وبالتزامن مع شهر رمضان المبارك، تنظم «مكتبة» أيضاً أمسيات ثقافية رمضانية تتناول موضوعات متنوعة تثري حصيلة المشاركين المعرفية خلال الشهر الفضيل.

وقالت شيخة المهيري، مدير إدارة المكتبات في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: نؤمن في «مكتبة» بأن القراءة هي أساس تكوين المعرفة والارتقاء بمهارات التفكير النقدي لدى الأفراد، وهي كذلك حجر الأساس في بناء مجتمعات واعية وقادرة على النهوض بالأمم وبناء الحضارات. ولهذا حرصنا على أن يمتاز برنامجنا الثقافي خلال شهر القراءة بالتنوع والشمول ليحفز كافة شرائح المجتمع في أبوظبي على المشاركة والتفاعل مع فعالياته، ويشجعهم على تبني القراءة عادة يومية أصيلة في حياتهم اليومية.

وأضافت المهيري: في ظل تزامن شهر القراءة لهذا العام مع شهر رمضان المبارك، نعمل مع شركائنا في القطاعين العام والخاص على تنظيم أمسيات رمضانية ثقافية تمزج المتعة والترفيه بالفائدة والمعرفة، وتتطرق لموضوعات متنوعة تساعد المشاركين على اكتشاف المجالات التي تثير شغفهم للتبحر فيها. ونتطلع قدماً لأن يساهم هذا البرنامج الثقافي الشامل من «مكتبة» في الارتقاء بالمشهد الثقافي في الإمارة، وتعزيز مكانتها مركزاً للعلم والمعرفة.

ويشمل برنامج «مكتبة» الثقافي خلال شهر القراءة وشهر رمضان المبارك أكثر من 150 فعالية وورشة ثقافية متنوعة تشمل برامج وندوات وورشاً قرائية وورش عمل موجهة لمختلف فئات المجتمع في أبوظبي، بمن في ذلك الأطفال والطلبة واليافعون، والبالغون وأصحاب الهمم، بالإضافة إلى مجموعة من الأمسيات الأدبية التي تتزامن مع شهر رمضان المبارك، وإطلاق مبادرتي «31 نصاً في 31 يوماً» و«بازار» «مكتبة».