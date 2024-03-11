مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة تستعرض مبادراتها في «لندن للكتاب»

المصدر: دبي ـــ البيان

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أعلنت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مشاركتها في «معرض لندن الدولي للكتاب 2024»، أحد أكبر المعارض العالمية للكتاب وأكثرها استقطاباً للزوار ودور النشر ورواد الكتابة، والذي يقام في لندن في الفترة من 12 وحتى 14 مارس الجاري. وستقيم المؤسَّسة في هذه المشاركة العديد من الفعاليات على مدار أيام المعرض، ومن ضمنها أنشطةٌ تتمحور في برنامج دبي الدولي للكتابة وما قدمه من مُخرجاتٍ معرفية على مدار عقدٍ من الزمن، فضلاً عن تنظيم سلسلةٍ من الجلسات والحوارات التي تعنى بتحديات وآفاق المشهد المعرفي إقليمياً وعالمياً في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتنامي دور الذكاء الاصطناعي.

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: «نحرص على المشاركة الدورية في هذا المحفل المعرفي العالمي باحتسابه من أبرز وأعرق الفعاليات في الأجندة الدولية لمعارض الكتاب، فضلاً عن كونه منصةً للتواصل مع أقطاب المجتمعات المعرفية والأدبية والفكرية، والناشرين وجمهور القرَّاء من مختلف أنحاء العالم، كما يتيح لنا المعرض مساحةً للإضاءة على مشاريعنا ومبادراتنا وبرامجنا وإسهاماتها في دفع عجلة التنمية المعرفية، واستكشاف آفاق تطوير التعاون مع الجهات والمؤسسات التي تشاركنا الرؤية والطموح إلى تعزيز استدامة التنمية المعرفية، وإرساء دعائم مجتمعات واقتصادات المعرفة».

وأضاف ابن حويرب: «تعد المعارض الدولية للكتاب منابر فكرية واسعة النطاق والتأثير، ومنصاتٍ لمشاركة الخبرات وأفضل المنهجيات في جَسر الفجوات المعرفية، كما تأتي مشاركتنا في هذه المعارض تماشياً مع حرصنا على ترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخريطة المعرفية العالمية، وتسليط الضوء على إسهاماتها في دعم وتمكين التنمية المعرفية وتحفيز الإبداع والتميز الأدبي والفكري».

جلسات

وإضافة إلى عرض مشاريعها أمام زوار المنصة، ستنظِّم مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في اليوم الأول من المعرض جلسة «البعد الجديد للمشاركة.. تطور وسائط التواصل الاجتماعي في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي»، ويقدمها ماز نجم، رئيس القسم العالمي لوسائط التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي التوليدي في شركة «تاتا للخدمات الاستشارية»؛ ومجموعة جلسات أخرى.

وفي ثاني أيام المعرض، تنظِّم المؤسَّسة جلسةً عن «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة»، ويتحدث فيها الدكتور ويس هاري؛ إضافة إلى جلسات عديدة غيرها، مثل: «القراءة من منظور إسلامي - شهر القراءة في الإمارات»، ويتحدث فيها جمال بن حويرب، و«تقاطعات ثقافية، دبي – لندن» وجلسة عن «برنامج دبي الدولي للكتابة في 10 سنوات».