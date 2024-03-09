جامعة الإمارات تطلق مبادرات استثنائية احتفاءً بالشهر الوطني للقراءة 2024

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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تحرص جامعة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب أدوارها العلمية والفكرية والبحثية الرائدة، إلى صقل ثقافة الطلبة والطالبات بالقراءة.

وذلك لتحقيق باقة من الأهداف السامية والتي تتمثل في تعزيز ثقافة القراءة كأسلوب حياة في المجتمع الإماراتي، وتوسيع آفاقهم المعرفية، وتعزيز وزيادة الارتباط بالقراءة، وتحفيزهم على المُشاركة الفعالة على المدى البعيد في مسيرة التطوير والتنمية.

وفي هذا الإطار أطلقت جامعة الإمارات تزامناً مع الشهر الوطني للقراءة 2024 باقة من المبادرات الجاذبة والتي تتضمن على سلسلة من المحاضرات التفاعلية، والمسابقات المحفزة، والندوات الثرية، والحوارات والمعارض، والجلسات الحوارية الهادفة والتي تهدف إلى تعزيز التواصل بين فئات المجتمع بمختلف شرائحه عبر القراءة.

وأشاد عدد من الطلبة والطالبات بحرص جامعة الإمارات على تنظيم باقة من الفعاليات التي تسلط الضوء على أهمية القراءة، بهدف تعزيز ثقافة الحوار لدى الشباب، وترسيخ قاعدة أدبية وفكرية بينهم من خلال تحويل القراءة إلى عادة يومية، وذلك انطلاقاً من أهمية القراءة في رفع الرصيد الثقافي للفرد وتسليحه بالمعرفة، وأثرها في التأهيل المهني وتعزيز الوعي الإيجابي لديه، واستدامة تعزيز المعرفة.

وأكدوا أن الجامعة تُعتبر أحد أهم الصروح التعليمية الضخمة التي تهتم ببناء العقول، والعمل على زيادة الارتباط بالقراءة، من أجل بناء جيل قارئ متسلّح بالعلم والمعرفة. وأشاروا إلى أن القراءة تعد العامل الأساسي للتعلم المستمر وتحقيق الإنجازات الأكاديمية، فضلاً عن كونها عنصراً أساسياً في عملية البحث والتطوير.