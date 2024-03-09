«خزانة الكتب».. المعرفة والفكر أينما حللنا

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن أجندة فعاليات مبادرة «خزانة الكتب» في شهر القراءة الوطني، إذ تتيح المبادرة لزوار مراكز التسوق في عدد من إمارات ومدن الدولة الفرصة لاقتناء مجموعة كبيرة من الكتب بعناوين متميزة وحصرية، وتوفر أكثر من 350 عنواناً تتناول شتى المجالات، وتتضمن كتباً للأطفال والناشئة، وأدب الرحلات والتراث والتاريخ والجغرافيا، وكتب السيرة والأدب والفنون، والألعاب الرياضية، والعلوم الطبيعية، إلى جانب كتب العلوم الاجتماعية والفلسفة وعلم النفس والمعارف العامة.

وانطلقت فعاليات «خزانة الكتب» من مدينة العين، وتحديداً في «هيلي مول» للمرة الأولى هذا العام ولمدة أسبوعين، حيث وفرت أكثر من 225 عنواناً من مشروعي «كلمة» و«إصدارات». وانتقلت بعد ذلك للمرة الأولى، أيضاً، إلى «معرض جامعة العين للكتاب» للترويج لإصدارات المركز، حيث قدمت ما يزيد على 150 عنواناً.

وتوجد «خزانة الكتب» في الوقت الحالي في «سيتي لايف مول» بإمارة عجمان حتى 10 مارس المقبل، وتوفر 250 عنواناً من كتب وإصدارات المركز أمام الزوار، إلى جانب وجودها في «مكاني مول» بإمارة أبوظبي حتى 9 مارس المقبل عارضة أكثر من 175 عنواناً من جميع المجالات، كذلك توجد للمرة الأولى في «مركز النقل المتكامل» في أبوظبي عارضة أكثر من 200 عنوان.