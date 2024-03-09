برامج نوعية لهيئة الصحة بدبي في شهر القراءة الوطني

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت هيئة الصحة بدبي، في إطار احتفالها بشهر القراءة الوطني (مارس 2024)، عدداً من المبادرات والفعاليات.

وأكد عوض صغير الكتبي المدير العام للهيئة، في مستهل حفل إطلاق المبادرات، أن شهر القراءة فرصة لإثراء الفكر والمعرفة، تعزيزاً لمكانة دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة العلم والثقافة والإبداع، داعياً موظفي الهيئة إلى تخصيص مساحة زمنية مناسبة للقراءة والاطلاع والمشاركة في الفعاليات المميزة التي تشهدها صحة دبي.

وافتتح عوض الكتبي، في الفعالية، معرض الكتاب السنوي الذي نظمته الهيئة بمركز الابتكار في مقرها الرئيسي، تحت شعار (نقرأ لنرتقي).

وفي الوقت نفسه، أتاحت الهيئة مجموعة كبيرة من مصادر مكتبتها الطبية الإلكترونية للمهنيين الصحيين، التي يمكن الوصول إليها طيلة شهر القراءة (بالمجان)، عبر صفحتها الرئيسية، للحصول على ساعات تعليم طبي مستمر من خلال خدمة «تعلم واعمل».

كما خصصت الهيئة أيضاً «ركن المعرفة» وهو عبارة عن مكتبات موزعة في أروقة مبنى الهيئة للقراءة أو الاستعارة، وذلك تشجيعاً على القراءة والاطلاع وتنويع مصادر المعرفة، وخاصة مع توفر وسائل عدة للقراءة (الرقمية والصوتية والتقليدية).

وتضمنت الأنشطة كذلك، جلسة حوارية لعدد من موظفي الهيئة (أصحاب مواهب التأليف) للتعريف بمؤلفاتهم، وتوقيع إصدارتهم، بحضور عوض الكتبي، وعدد مسؤولي الهيئة.

كما تم تنفيذ مبادرة «جرعة المعرفة» للعام الرابع على التوالي، وهي مادة معرفية إثرائية، تشتمل على موضوعات متنوعة، يتم إرسالها باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جميع موظفي الهيئة، ومن ثم تدار حولها مسابقة مفتوحة بين الموظفين، بهدف توفير أجواء تنافسية محفزة على القراءة والاطلاع.