مهرجان الشيخ زايد يوثق رسمياً في «غينيس»

المصدر: أبوظبي - البيان

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وُثق مهرجان الشيخ زايد 2023 - 2024، المقام بمنطقة الوثبة في العاصمة أبوظبي، رسمياً في النسخة الجديدة من كتاب غينيس للأرقام القياسية 2024 (Guinness World Records 2024)، بفعل العديد من الأرقام القياسية المتنوعة، التي حققها وسجلتها الموسوعة، خلال فعاليات وأنشطة النسخة الأكبر في تاريخ المهرجان، والتي امتدت على مدار 114 يوماً متواصلة مليئة بآلاف الفعاليات الجماهيرية، والعروض الكبرى العالمية، خلال الفترة من 17 نوفمبر 2023 وحتى 9 مارس 2024.

وحقق مهرجان الشيخ زايد خلال الأعوام الثلاثة الماضية 10 أرقام قياسية عالمية في موسوعة «غينيس»، مما يعد إنجازاً عالمياً كبيراً، يعزز من مكانة المهرجان كملتقى عالمي للحضارات والثقافات وكوجهة أولى للترفيه في العالم.

وخلال حفل خاص أقيم في ساحة المهرجان، احتفاء بهذا الإنجاز والانضمام والتوثيق في الكتاب العالمي لموسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، سلم ممثلو «غينيس» اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد، الشهادات الخاصة بهذا الإنجاز، التي سجلتها الموسوعة خلال فعاليات وأنشطة المهرجان لرسم أكبر شعار جوي، تم تشكيله بواسطة طائرات «الدرون» في العالم، والتي سيتم إضافته وتدوينه في الصفحة الرابعة من النسخة الجديدة من الكتاب السنوي 2024 للموسوعة العالمية.

أهمية

يعد كتاب موسوعة «غينيس» كتاباً مرجعياً يصدر سنوياً، ويرصد الأرقام القياسية العالمية المعروفة، والتي تم تسجيلها وتحطيمها على مستوى العالم، كما حقق الكتاب بنفسه رقماً قياسياً، حيث يعتبر من سلسلة الكتب الأكثر بيعاً على الإطلاق، وتم إصدار أول نسخة من الموسوعة في 1955 بواسطة شركة «غينيس»، وتعد هذه الموسوعة من أدق المراجع، التي يتم الرجوع إليها في معرفة الأرقام القياسية.

وتستعرض النسخة الجديدة من غينيس للأرقام القياسية مئات الأرقام القياسية، التي رصدها ممثلو الموسوعة في كافة المجالات المختلفة، ليعكس الكتاب جهود عام كامل من العمل الدؤوب لفرق جمع وتوثيق الأرقام القياسية حول العالم.

تقدير

وأشاد ممثلو «غينيس» بالفعاليات والأنشطة الكبرى، التي نظمها المهرجان هذا العام، وبالمشاركات الكبيرة من مختلف أنحاء العالم من خلال الأجنحة الحضارية العالمية، والتي تعكس رسالة الإمارات الإنسانية القائمة على التسامح والمحبة والسلام تجمع شعوب العالم في أجواء حضارية ثقافية ترفيهية عالمية.

تنوع ونجاحات

وشهد مهرجان الشيخ زايد ضمن فعالياته وأنشطته العالمية الاحتفال بالعام 2024 وتسجيل 3 أرقام قياسية في موسوعة «غينيس»، من خلال عروض الألعاب النارية الكبرى، التي استمرت لمدة 40 دقيقة متواصلة، وحطمت 3 أرقام قياسية في موسوعة «غينيس» من حيث الكمية والوقت والشكل، كما شهد المهرجان تسجيل رقم قياسي جديد أيضاً من خلال أكبر شعار جوي، تم تشكيله بواسطة طائرات الدرون.

ويعد مهرجان الشيخ زايد أحد أهم الفعاليات الثقافية التي تهتم بالتراث الإماراتي، كما يعزز حوار وتلاقي الحضارات بين الشعوب، من خلال الأقسام والأجنحة المختلفة للدول المشاركة في المهرجان، والتي تعرض فيها مكوناتها الثقافية والفنون الشعبية المتنوعة، كما يعد المهرجان أكبر حدث تراثي ثقافي ترفيهي احتفالي يقام في دولة الإمارات، ويستقطب كافة فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين والسائحين من شتى أنحاء العالم للاستمتاع بفعالياته وأنشطته المتميزة، التي تمنحهم أوقاتاً بصحبة الأهل والأصدقاء لا تنسى.