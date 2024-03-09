أمسيات رمضانية حافلة بالثقافة والفن والترفيه في مسرح زعبيل

المصدر: دبي - البيان

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تحفل أجندة فعاليات مختلف الوجهات الإبداعية والفنية في دبي ببرامج ثقافية وترفيهية وجمالية متميزة تتناسب وأجواء الشهر الفضيل، حيث تغتني بالكثير من الفعاليات المهمة وأسماء المبدعين البارزين.

ويبرز من بين ذلك برنامج مسرح زعبيل في جميرا زعبيل سراي في نخلة الجميرا، الوجهة الفنية الرائدة، التي تقدم روائع الفنون والأعمال الكلاسيكية العالمية على مدار العام، إذ يقدم المسرح لرواده في الشهر الفضيل أمسيات رمضانية ثقافية حافلة بألوان الكوميديا الارتجالية والفعاليات التي تضفي على جلسات سحور وإفطار الزائرين لمسات فريدة ملؤها البهجة والراحة والترفيه الهادف البناء.

ويخصص المسرح في اليومين، الأول والثاني من رمضان، جلسات كوميدية ارتجالية، يستضيف فيها على السحور الفنان الكوميدي والإعلامي هشام حداد، والفنانة الكوميدية أمل طالب، موفراً أمتع الأجواء الرمضانية التي لا تنسى في حديقة مجلس السلطان مع المأكولات الرائعة والعروض الكوميدية المضحكة التي يقدمها الكوميديان اللبنانيان الشهيران، ليمثل ذلك تجربة جلسات رمضانية متميزة حافلة بالفن والإبداع، وذلك على مدار 75 دقيقة.

ومن جهة أخرى، استضاف مسرح زعبيل، أمس، عرض «ديبيتش»، الموسيقي الكلاسيكي، حيث شهدت خشبته عروضاً شيقة جمعت بين روائع الألحان وقوة الأوركسترا الحية.