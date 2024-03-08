المرأة تشكل 80% من فريق الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية

المصدر: البيان

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أعلن الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية بمناسبة يوم المرأة العالمي أن المرأة تشكل ما نسبته 80% من فريق الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية الذي سيفتتح أبوابه للزوار ابتداءً من 20 أبريل المقبل في المقر الدائم للجناح الوطني لدولة الإمارات الكائن في منطقة الأرسنال – سالي دي آرمي في البندقية.

وقالت ليلى بن بريك، مديرة الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية: نستذكر في اليوم العالمي للمرأة الدور الريادي الذي باتت تقوم به المرأة في المجتمع ومشاركتها الفعالة في جميع القطاعات الاقتصادية والفنية، ونحن فخورات في العمل مع الأخ والزميل والرجل في هذه المهمة وتقديم فنون الإمارات في هذا المحفل الدولي الذي يحظى بسمعة واسعة باعتباره أحد أعرق التظاهرات الثقافية المرموقة عالمياً."

وأضافت: "يجسد فريق العمل النسائي العنوان الرئيس للاحتفال بالمرأة هذا العام (الاستثمار في المرأة: تسريع التقدم)، ويعمل فريقنا بجد لإظهار القصص غير المروية حول الفنون والعمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر مشاركته في معارض الفنون والعمارة الدولية التي ينظمها بينالي البندقية، مقدماً منصّة رفيعة المستوى لاستعراض مفاهيم تنظيم المعارض التي تستضيف الحوارات الدولية البارزة من منظور محلي متميّز."

وخلال كل دورة من المعرض الدولي للفنون والعمارة في بينالي البندقية، أحد أهم وأبرز المنصّات الثقافية الدولية، يعين الجناح الوطني قيمين فنيين ويكلف نخبة من الفنانين والمعماريين المساهمين، حيث يتعاون معهم لوضع التصوّرات وتنفيذ الأبحاث والدراسات اللازمة بهدف تطوير معارض

وكتب مرفقة لها، انطلاقاً من المساعي المبذولة نحو تعزيز وترسيخ الوعي العالمي حول المشهد الثقافي الإماراتي.

ويشارك القيم الفني طارق أبو الفتوح ، في الدورة المقبلة ليجسد إلهام الفنان الإماراتي عبدالله السعدي من الطبيعة الفريدة في دولة الإمارات، ويقدم عالم فريد وتجربة عيش ساحرة وكأنها رحلة إبداعية تبدأ بأعمال فنية معروضة بشكل متحفٍ وتنتهي بأخرى مخبأة في صناديق معدنية، بما يحاكي شكل الاستوديو الفني الخاص به، حيث يتم الكشف عن مجموعة من الأعمال الفنية المخبأة على يد مجموعة من العارضين أو الممثلين الذين سيتواجدون باستمرار في هذه المساحة الفنية أعمال فنية من خرائط وأحجار ولفائف ورسومات أنتجها السعدي أثناء رحلاته، مخزنة في صناديق معدنية بأسلوب مميز.

تتمثّل رؤية الجناح الوطني لدولة الإمارات - بينالي البندقية في تسليط الضوء على القصص غير المروية حول الفنون والعمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مشاركته في معارض الفنون والعمارة الدولية التي ينظمها بينالي البندقية، مقدماً منصّة رفيعة المستوى لاستعراض مفاهيم تنظيم المعارض التي تستضيف الحوارات الدولية البارزة من منظور محلي متميّز.