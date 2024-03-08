«مسرح رأس الخيمة» و«معهد الفنون الروسي» يناقشان سبل تعزيز التعاون

المصدر: رأس الخيمة ـــ وام

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بحث مسرح رأس الخيمة الوطني سبل وفرص تعزيز التعاون مع معهد الفنون المسرحية الروسي.

جاء ذلك خلال استضافة مسرح رأس الخيمة الوطني أعضاء من الوفد الروسي المشارك في المؤتمر العالمي الرابع للدبلوماسية الثقافية،حيث استقبل الوفد الدكتور حمد محمد بن صراي رئيس مجلس إدارة المسرح وأعضاء المجلس.. وضم الوفد الروسي ديمتري توملين رئيس معهد الفنون المسرحية في موسكو والموسيقار الروسي المعروف ايجور سكوفيسك والسيدة اولجا من المكتب الثقافي لبريكس في روسيا وعدداً من أعضاء الوفد.

وقد وجه الوفد الروسي خلال اللقاء دعوة لمسرح رأس الخمية للمشاركة في مهرجان المسرح لدول بريكس، وسيشارك المسرح بمسرحية «ضيف محارب الضوء» من تأليف الكاتب أحمد العويني وإخراج الشاب الفنان إسماعيل بلهون.

وقال الدكتور حمد بن صراي بحثنا خلال اللقاء مع أعضاء من الوفد الروسي برئاسة ديمتري توملين رئيس معهد الفنون المسرحية في موسكو أُطر التعاون المشترك بين مسرح رأس الخيمة الوطني وبين معهد الفنون المسرحية الروسي. وشكل اللقاء فرصة للحوار وتبادل الآراء حول العمل المسرحي في إمارة رأس الخيمة.