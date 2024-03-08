«إيميرسي» في دبي.. فنون وتكنولوجيا تنسج إبداعات مستدامة

المصدر: دبي ــــ البيان

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وجهة إبدعية جديدة تحتضنها دبي، تعزز مكانتها في حقول وميادين الفنون والثقافة، أعلن عنها أمس، تتفرد بخصوصية مزجها وجمعها بين روائع الفنون والتقنيات التكنولوجية، إذ أطلقتها المدينة المستدامة في دبي تحت مسمى «إيميرسي»، لتمثل وجهة تفاعلية متميزة، ومساحة مبتكرة مخصصة لإحداث تحول نوعي في طريقة طرح المواد التعليمية والثقافية في مجال الاستدامة من خلال العروض التفاعلية والتشاركية التي تعزز الإبداع البصري.

وتمتاز الوجهة، المركز الجديد، بموقعها ضمن معهد «سي إنستيتيوت»؛ المبنى الرائد في مجال الاستدامة الذي يسعى إلى تحقيق صافي صفرية الانبعاثات بحلول العام 2030، وسيبدأ تشغيل «إيميرسي» بالاعتماد حصراً على الطاقة النظيفة التي تنتجها الألواح الشمسية، وستستفيد من قدرة المعهد على إنتاج %300 من احتياجاته من الطاقة.

تجربة استثنائية

وتعتمد الوجهة الجديدة على الفنون والتكنولوجيا لتوفر تجربة استثنائية تتخطى حدود الرواية القصصية والتعبير الفني، وستقدم محتوى فنياً مختاراً بعناية يلهم زوارها؛ أفراداً ومجتمعاتٍ؛ ويحثهم على إحداث تغيير إيجابي عبر اتباع أسلوب حياة مستدام، كما تعد موقعاً مثالياً لاستضافة الأحداث والفعاليات.

ويمتد المركز/ الوجهة، على مساحة 500 متر مربع، ويقدم عروضاً فنية وثقافية تفاعلية تتضمن مجموعة الفن الرقمي التي تسلط الضوء على مواهب فنية عالمية، كما تشمل البرامج عروض أفلام بدرجة 360 تروي قصص صُناع التغيير وتتناول مجموعة من القضايا الاجتماعية والبيئية التي تشجع على الحوار وتلهم الزوار على المشاركة الفعالة في تبني نمط حياة أكثر استدامة.

برامج وجلسات

وسيقدم المركز كذلك، برامج وجلسات تأمل تحفز حواس الزوار وتأخذهم في رحلة تجمع بين الاسترخاء والعافية تندرج ضمن مبادرات الاستدامة الاجتماعية التي تعمل على تحسين جودة حياة السكان والزوار.

ويشكل إطلاق مركز«إيميرسي» تأكيداً جديداً على التزام المدينة المستدامة المتواصل بتعزيز الممارسات المستدامة والمسؤولية البيئية، ويدعم كذلك مساعي وتطلعات معهد «سي إنستيتيوت» للارتقاء بالتعليم ونشر الوعي بمفاهيم وممارسات الاستدامة بين مختلف شرائح المجتمع.

وسيوفر مركز «إيميرسي» مجموعةً من العروض خلال عطلات نهاية الأسبوع اعتباراً من منتصف شهر مارس الجاري، تتضمن معرض الفن الرقمي وعروض الأفلام الهادفة وجلسات التأمل الجماعية.